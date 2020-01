U bitcoinu čekáme na zásadní support

Bitcoin se po zajímavém výstřelu vrací zpět do akumulační zóny a my trpělivě čekáme na otestování supportní zóny, kde budeme vstupovat limitně.

8 100 USD akumulační zóna bitcoinu

Bitcoin při své korekci má poměrně malé objemy, proto očekávám od supportu odraz, pokud budou mít medvědi sílu to tam stlačit. Nyní jsme svědky výstřelu bitcoinu, který je velmi zajímavý. Akumulační příkazy budu směřovat do prostor pod 8 000 USD. My jsme při růstu bitcoinu měli v ASP úzkou stopku na topu kolem 9 040 USD, takže jsme z růstu vzali zajímavý profit. Zde se můžeš více dozvědět o neomezeném členství v ASP pro VIP lidi.

Zlato a stříbro prochází časovým testem

Po fundamentálním výstřelu kvůli USA útoku přišlo tvrdé zamítnutí hlavě na zlatě. Nyní bojují zlato se stříbrem o udržení si ceny po výstřelu. Dle mě je pravděpodobná spíše další korekce, neboť akcie míří střemhlav vzhůru. Rok 2020 bude dle mě patřit ještě akciím kvůli kvantitativnímu uvolňování a věřím tomu, že Nasdaq překoná 10 000 USD.