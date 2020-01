Amazon na špici nejvíce obchodovaných akcií roku 2019 (22.1.2020)

Komentář Tomáše Daňhela, analytika Saxo Bank

Rok 2019 byl pro akciové trhy velmi úspěšný a dosáhl vysoce nadprůměrných zisků. Byli jsme svědky zcela unikátní situace, kdy trhy vykázaly abnormální růst. Ten ocenili především investoři. Současně však byla na trhu přítomná vysoká volatilita. To je velmi atraktivní příležitost pro tradery, kteří vyhledávají fluktuace a krátkodobé příležitosti. Vždyť jen Tesla odepsala od začátku roku téměř 48 %, aby se pak podívala na nová historická maxima.

A na jakém poli se nejčastěji pohybuje český investor? Je to určitě pozoruhodné srovnání, a to hned z několika důvodů. Zatímco v zahraniční investoři sledují a obchodují hlavně technologické tituly, u nás je zajímají především akcie bankovních domů. Na prvních pěti místech jsou 3 zástupci zmíněného sektoru – rakouská Erste, americká Citigroup a německá Deutsche Bank. Jak Erste, tak Citigroup patří ke stabilním zástupcům finančního segmentu. To však již nelze zcela prohlásit o Deutsche Bank. Ta za poslední dva roky totiž odepsala přes 50 % své hodnoty. Zájem o tento titul vypovídá mnohé o rizikovém profilu českých klientů, které rozhodně neřadíme mezi konzervativní. Podobně můžeme hovořit i v případě Boeingu, který zastává čtvrté místo v nejvíce obchodovaných titulech. Nejen Deutsche, ale i Boeing prochází těžkými časy. Mezi zmíněnou pěticí má samozřejmě své výsadní místo i technologický gigant a do nedávna nejhodnotnější firma světa – Apple.