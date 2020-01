Dalio (Bridgewater): Hotovost je jenom smetí, chce to globální a diverzifikované portfolio

Uznávaný a úspěšný investor a zakladatel investiční společnosti Bridgewater Associates Ray Dalio na WEF v Davosu uvedl, že hotovost je pouze smetí, kterého je všude plno a investoři by se měli hotovosti zbavovat ve snaze sestavit kvalitní globálně diverzifikovaná portfolia.Na trhu je obrovské množství volných prostředků, které čekají či hledají své umístění. Velké množství investorů a prostředků nestihlo nebo nechtělo nastoupit do stále rostoucího trhu a chtějí to odčinit.Dalio vyzdvihl potřebu část portfolia držet ve zlatu a naopak varoval před spekulativními investicemi do kraptoměn v čele s bitcoinem Podle Dalia nehrozí pro rok 2020 v USA ekonomické zpomalení. V tomto ohledu by měli investoři zkoumat spíše prostor po letošních prezidentských volbách v USA.Dalio také komentoval budoucí roli Fedu při případném ekonomickém oslabení. Podle něj už nebude role Fedu při dalším oslabení tak výrazná a nebude až tolik fungovat případné snižování sazeb pro podporu růstu. Situace se změnila především s ohledem na stále narůstající deficity vládních financí.