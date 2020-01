Ropa a akcie: Pokolikáté už?

Investoři by neměli zapomínat na vztahy mezi jednotlivými aktivy a trhy a měli by sledovat některé podstatné indikátory. Americký dolar je důležitý třeba pro ceny drahých kovů a vývoj na rozvíjejících se trzích, sazby jsou v úzkém vztahu s děním v reálné ekonomice a tak dále. Zkušenosti, historie a tržní vztahy jsou něco, co patří do základní výbavy investorů.

Připomeňme si indikátor, který již mnohokrát signalizoval vrchol na akciovém trhu (a samozřejmě také mnohokrát nikoli). Jde o vývoj cen ropy a amerických akcií.