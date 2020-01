Graf dne: Čína musí výrazně zvýšit nákupy americké ropy

Spojené státy a Čína podepsaly ve středu první fázi obchodní dohody. Čína se zavázala k importům z americké ekonomiky ve výši 200 miliard dolarů v letech 2020 a 2021, z čehož 52,4 miliard dolarů by mělo mířit na nákup energetických produktů. Ještě před obchodní válkou se maximální měsíční americké exporty ropy a plynu vyšplhaly na 1,5 miliardy dolarů. Pokud by měla být smlouva dodržena, tak budou muset Číňané každý měsíc tyto maximální nákupy navýšit o čtvrtinu. Nejvyšší čínské importy ropy dosáhly v lednu 2018 na 14,7 milionu barelů. V tomto roce by však měly vystoupat na průměrně 21,9 mil. barelů a v roce 2021 dokonce na 36,2 milionu barelů. Tyto úrovně jsou výpočtu agentury Bloomberg a počítají s průměrnou cenou 65 dolarů za barel. Je otázkou, zda je takový nárůst z technického pohledu vůbec realizovatelný.

