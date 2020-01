Experti: "Fáze 1" až tak nic moc neřeší, tarify zůstanou v běhu a riziko jejich zvýšení tu stále bude

Dnes by mělo být oznámeno podepsání dojednané předběžné obchodní dohody mezi USA a Čínou označované jako "fáze 1". Hlavním rysem dohody by měl být závazek Číny navýšit odběr amerického zboží a služeb o 200 mld. USD během následujících 2 let. Podle některých analytiků "fáze 1" ve vzájemných vztazích v podstatě nic zásadního neřeší, protože se očekává, že nebude obsahovat zrušení či omezení aktuálně platných tarifů a navíc bude i nadále hrozit zavádění nových či zvyšování platných tarifů.Závazek navýšení odběru o 200 mld. USD v mnoha směrech znamená navýšení zhruba na dvojnásobek, což vzbuzuje obavy o samotné proveditelnosti takového závazku. Pokud jej nebude Čína schopna splnit, bude zvyšování tarifů opět na stole. Je pravděpodobné, že Čína bude muset u některých položek snižovat své vlastní tarify případně zastavit jejich nákup z jiných zdrojů, což může mít dalekosáhlé konsekvence.Určité pochybnosti platí také o schopnostech USA poskytnout dostatek zboží a služeb pro vyčerpání závazku.Před začátkem obchodní války v roce 2017 Čína odebrala od USA zboží a služby celkem za 186,29 mld. USD . Z toho byly zemědělské produkty za cca 24 mld. USD Podle analytiků je zřejmé, že "fází 1" vzájemná obchodní pře nekončí a nepříznivé prostředí zvýšených tarifů tu bude další rok nebo i déle.