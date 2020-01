UBS: Fed by letos mohl 3x snížit sazby - dozvuky obchodní války sníží dynamiku růstu HDP

Podle analytiků švýcarské banky UBS by mohl americký Fed letos snížit dolarové sazby opětovně hned třikrát. Hlavním motivem bude přitom výrazné ochlazení růstu americké ekonomiky v první polovině roku vycházející z negativního vlivu obchodní pře probíhající v roce minulém. Podle analytiků banky způsobí negativní projevy vzájemných celních tarifů pokles dynamiky amerického růstu až k 0,5%.Pokud americká ekonomika skutečně ztratí své růstové momentum, mohlo by první snížení sazeb přijít v březnu.Odhady analytiků UBS patří v rámci trhu k těm nejpesimističtějším a výrazně se odlišují od "středního proudu", který počítá se stagnací dolarových sazeb minimálně do letošního září.Analytici UBS nepočítají s možností, že by se americká ekonomika i přes očekávané zpomalení dostala až do recese.