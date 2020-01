Ranný komentár: Deeskalácia napätia na Blízkom východe podporuje sentiment na trhoch

Minulý týždeň sa na finančných trhoch niesol v duchu zvýšenej volatility, ktorú spôsobili udalosti na Blízkom východe. Spojené štáty zaútočili na iránsku základňu v Bagdade a zabili iránskeho generála Solejmáního. Na to reagovali akciové indexy poklesom na lokálne minimá a bezpečné prístavy na čele so zlatom zaznamenali nárast. Cena zlata sa po útokoch dokonca vyšplhala nad hranicu 1600 USD za uncu, čo reprezentuje najvyššiu úroveň od roku 2013. U investorov sa hneď vynorila otázka, či nedôjde k ohrozeniu dodávok ropy cez Hormuzský prieliv, cez ktorý sa prepravuje približne 20% celosvetovej spotreby ropy. Preto začali húfne nakupovať čierne zlato, pričom cenu ropy Brent vyhnali až nad hranicu 72 USD/bbl, čo predstavuje najvyššiu úroveň od septembra 2019. Neskôr sa však situácia stabilizovala, keďže ani USA, ani Irán, neplánujú pokračovať v eskalácii napätia. Tieto správy upokojili situáciu na trhoch a investori začali opäť presúvať svoje investície z bezpečných prístavov do rizikovejších aktív, akými sú napríklad akciové indexy. Americké akcie teda ukončili obchodný týždeň na historicky najvyšších úrovniach, pričom európske akciové indexy taktiež atakovali historicky najvyššie úrovne. Upokojenie situácie na trhoch malo dopad aj na cenu čierneho zlata, ktorá vymazala celý predchádzajúci nárast spôsobený neistotou, pretože riziko prerušenia významnej dopravnej tepny ropy sa rapídne znížilo. Netreba si však myslieť, že situácia sa nadobro vyriešila, ide skôr o to, že riziko otvoreného vojenského konfliktu pokleslo. Situácia na Blízkom východe však stále ostáva napätá, a to najmä po tom, čo Irán potvrdil zostrelenie ukrajinského civilného lietadla.

Forex

Britská libra oslabuje oproti všetkým hlavným menovým párom, keďže jeden z hlasujúcich členov BoE sa vyjadril, že ak sa nedostavia náznaky oživenia ekonomiky, bude hlasovať za zníženie úrokových sadzieb na januárovom zasadaní, pretože podľa odhadov už druhý mesiac v krajine stagnuje rast HDP. Naopak, AUD a NZD oproti všetkým hlavným menám zaznamenali nárast vďaka optimizmu ohľadom plánovaného podpísania americko-čínskej obchodnej dohody, keďže austrálska a novozélandská ekonomika sú do značnej miery prepojené s čínskou ekonomikou. Bezpečné prístavy ako JPY a CHF klesajú vďaka deeskalácii napätia na Blízkom východe.

Menový pár GBPUSD sa približuje k psychologickej hranici 1,30. V prípade, ak by pár dokázal prekonať spomínanú úroveň supportu, otvorí sa priestor pre pokles k hranici 1,29. Zdroj: xStation5

Komodity

Ropa po deeskalácii napätia na Blízkom východe medzi USA a Iránom pokračuje v poklese. Drahé kovy pokračujú v poklese z rovnakého dôvodu, keďže investori sa uchyľujú k rizikovejším investíciám.

Cena zlata testuje support v oblasti 1550 USD za uncu. V prípade pokračujúcej sa stabilizácii situácie na Blízkom východe a pozitívnych správ z obchodného frontu medzi USA a Čínou, sa môže cena zlata dostať do obchodného pásma v rozmedzí od 1450 do 1550 USD za uncu. Zdroj: xStation5

Akciové indexy

Futures na amerických akciových indexoch sa obchodujú v zelených číslach, vďaka už spomínanej deeskalácii napätia na Blízkom východe a plánovanému podpísaniu obchodnej dohody medzi USA a Čínou 15.01.2020 (v stredu). Európske akciové indexy sa obchodujú bez výraznejších zmien, pričom čínske indexy zaznamenali výrazný nárast (Hang Seng o viac ako 1%).

Americký akciový indexy US500 sa obchoduje v blízkosti historicky najvyšších úrovní. V prípade pozitívnych správ, môže index tento týždeň testovať psychologickú hranicu 3300 bodov. Zdroj: xStation5

Makroekonomický kalendár