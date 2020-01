Ranní GBP/USD - Čtvrtek 9.1.2020

Aktuální, ručně vyznačené, cenové hladiny na GBP/USD pro dnešní den. Neváhejte porovnat jejich relevantnost a funkčnost s hladinami z předešlých dnů.

Jistě jste se již setkali klasickými pivoty, cenovými úrovněmi, které si dříve v dobách "analogových" vypočítávali makléři přímo na burzovním parketu. Tyto pivoty jsou vypočítávány podle určitého vzorce.

Kdežto cenové úrovně, které vidíte v níže přiložených grafech, jsou vyznačeny ručně podle toho, jak se trh v minulosti již na těchto cenách choval. Proto mají delší časovou platnost než klasické pivoty. V grafu můžete vidět hlavní úroveň vyznačenou žlutou barvou, která je nejblíže aktuální ceny. Modře vyznačené úrovně jsou ceny, kterých by trh mohl dosáhnout v případě vzestupné tendence. A jak již tušíte, červeně vyznačené úrovně jsou ceny, kterých by trh mohl dosáhnout v případě sestupné tendence.



GBP/USD - jak to bylo předchozí obchodní den

Graf GBP/USD., timeframe m15

Ani včerejší cenový vývoj na měnovém páru GBP/USD nevynikal větší volatilitou, nebo směrovým pohybem. Střední žlutá úroveň stále odolává prodejcům.



GBP/USD - cenové hladiny pro dnešní den

Graf GBP/USD., timeframe H1

Čtvrteční obchodní seance na páru GBP/USD bude ve znamení centrálních bankéřů. V 10:30 jako první promluví guvernér Bank of England Mark Carney. Odpoledne převezmou štafetu bankéři amerického FEDu. Ve 14:00 Richard Clarida z floridského FEDu. Dále pak v 15:30 Nell Cashkari za FED v Minneapolisu a nakonec ještě John Williams z FEDu v New Yorku. Tyto projevy by dnes nemusely mít až takový důraz. Dolar by mohl být v současné době nejvíce ovlivňován "přestřelkou" mezi USA a Íránem. Na grafu se zatím rýsuje technická formace trojúhelník a to vypovídá jediné. Cena je zatím nerozhodná, akumuluje se a často pak razantně proráží na jedu, či druhou stranu. Je ale možné, že si na tento prudší pohyb den, dva počkáme. Zítřejší data z amerického trhu práce tento průraz zřejmě uspíší.

UPOZORNĚNÍ: Informace v tomto článku slouží pouze ke studijním účelům a v žádném případě nejde o investiční doporučení.