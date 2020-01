Napětí mezi USA a Íránem roste. Expert zhodnotil, jestli hrozí válka

Napětí mezi Íránem a Spojenými státy americkými od smrti generála Kásima Sulejmáního, který zemřel v Bagdádu po útoku dronu USA, neustále narůstá. Írán ve středu provedl úder proti iráckým základnám, na kterých byli i američtí vojáci. Svět nyní s napětím očekává reakci amerického prezidenta Donalda Trumpa. Lidé se obávají světového konfliktu. Současnou situaci zhodnotil bezpečnostní expert Andor Šándor.

Vzájemné vztahy mezi oběma zeměmi jsou velmi napjaté, někteří lidé se obávají, že by konflikt mohl přerůst v otevřenou válku nejen mezi USA a Íránem. Tu si ale podle bezpečnostního experta Andora Šándora nepřeje ani jedna země.

"Ve Washingtonu určitě nikdo válku nechce. Pokud jde o ajatolláha Chomejního, ten určitě také válku nechce. Problém je, že vidíme ta obrovská srocení lidí, která mohou smést jakoukoliv vládu," reagoval Šándor na otázku, jestli může dojít ke třetí světové válce. Podle něj je důležité, aby někdo měl hněv, který se objevuje u obyvatel nejen v Teheránu, pod kontrolou.

Podle Šándora je důležité, aby vláda odolala a nepodlehla tlaku, kvůli kterému by musela jít do akce, kterou by normálně udělat nechtěla. "Pevně věřím, že rozum zvítězí, ale mluvíme o spoustě nekontrolovaných lidí, u nichž může ten rozum být zatemněn těmi projevy, které dnes vidíme," vysvětlil Šándor.

V současné chvíli je velmi důležité, jak bude americká vláda reagovat na středeční úder, při kterém Írán vypustil několik raket na základny v Iráku, na nichž slouží i americké jednotky. Donald Trump si podle Šándora nemůže dovolit válku, jelikož v kampani slíbil, že americké vojáky dostane domů.