Proč bychom se měli bát globální měnové války

Od roku 2014 dolar vůči dalším významným světovým měnám posiloval. Z velké části díky silnému růstu americké ekonomiky ve srovnání s jinými zeměmi, vliv ale měly i silné fiskální stimuly z roku 2018 v podobě snížení daňové zátěže. Americké administrativě se ale posilování dolaru nehodí, jelikož snižuje konkurenceschopnost Spojených států.

V posledních dvou a půl dekádách před nástupem Donalda Trumpa do Bílého domu byl silný dolar jak republikány, tak demokraty považován za jeden ze symbolů Spojených států. S vítězstvím Donalda Trumpa ve volbách se ale situace změnila.

Prakticky hned po svém nástupu do prezidentského úřadu Trump označil Čínu za největšího měnového manipulátora a vytáhl do boje. Na dovoz z Číny do USA uvalil cla v domnění, že efekt slábnutí čínského jüanu tímto krokem vyváží. Čína ale odpověděla obdobnou mincí.

Mezi analytiky nyní sílí názor, že po uzavření obchodní dohody mezi Washingtonem a Pekingem nezbude Spojeným státům nic jiného než se pokusit dolar oslabit. Jedním dechem ale dodávají, že takové snahy by zvýšily pravděpodobnost recese v USA.

"Případné snahy Spojených států o oslabení dolaru by z našeho pohledu byly přinejmenším nerozumné," říká William White, hlavní ekonom Banky pro mezinárodní platby (BIS). "Zaprvé, neexistuje přesvědčivý důkaz o tom, že by byl americký dolar nadhodnocený. Deficit běžného účtu USA v poměru k americkému HDP v posledních letech dokonce klesá. A zadruhé, taková akce by jistě vyvolala reakci, takže by dalšího poklesu deficitu běžného účtu USA bylo dosaženo jen těžko," říká.

"Jakékoli snahy Spojených států o oslabení dolaru by mohly nadělat více škody než užitku. Je totiž více než pravděpodobné, že USA by byly jen na začátku dlouhého řetězce, který by mohl uvrhnout světovou ekonomiku a trhy do chaosu," dodává White.