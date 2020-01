Stavební zákon a MMR: S městy shodu najdeme, první výsledky jednání jsou na světě!

Názor velkých měst na rekodifikaci je pro Ministerstvo pro místní rozvoj prioritní, protože reprezentují více než pětinu obyvatel ČR a současný stav stavební legislativy, který podvazuje ekonomický rozvoj, tak dopadá především na ně. „Jsme rádi, že si největší města uvědomují nutnost zásadních změn stavebního zákona . Ta je totiž nezbytná pro jejich další rozvoj. Podařilo se nám vyjasnit si některé neodůvodněné obavy samosprávy ze ztráty svého vlivu nad tím, co se v jejich katastru postaví. Některé paragrafy zákona během připomínkového řízení upravíme tak, aby byla role měst a obcí ještě více posílena,“ uvedla náměstkyně ministerstva pro místní rozvoj Marcela Pavlová.Zástupci měst souhlasí s tím, aby v povolovacím řízení do budoucna uplatňovali práva v postavení účastníka řízení. Obec by podle dohody měla mít nově možnost vydávat předběžnou informaci k záměru stavebníka, což by přispělo i k zrychlení povolování. Obce by také měly být v budoucnu informovány cestou „hlídacího psa “, (který bude součástí digitalizace stavebního řízení), o zahájení povolovacího řízení, aby mohly začít hned sledovat dokumentaci.Zástupci měst dále diskutovali o tom, jak bude zákon upravovat územní plánování. K této problematice se pracovní skupina ministerstva s představiteli Prahy, Brna, Ostravy, Liberce a Plzně ještě sejdou. „Obce mají mít samozřejmě v území vliv. Nikoli ale nezákonným působením starostů na stavební úřady, jak se dnes děje. Těší mě, že se s velkými městy shodujeme, že tento vliv má být zajištěn prostřednictvím účastníka řízení a v územním plánování, jak je obvyklé na západě,“ dodala Marcela Pavlová. Tak budou moci obce uzavírat s investory smlouvy o spolupráci bez obav z tzv. systémové podjatosti.Náměstkyně Pavlová zároveň informovala představitele měst o tom, že ministerstvo po dohodě s premiérem prodloužilo lhůtu pro vypořádání připomínek na tři měsíce. Na připomínkách začali úředníci ministerstva intenzívně pracovat již v průběhu Vánoc. „Připomínky nyní dále vyhodnocujeme a sčítáme. Vzhledem k tomu, že jde o revoluční změnu, očekáváme, že celkově jich budou tisíce, nicméně velká část z nich se bude týkat vzniku nezávislé soustavy stavebních úřadů,“ dodala Pavlová. To je ale podstata celého zákona , která vychází z věcného záměru prodiskutovaného již v červnu. „Je třeba si narovinu říci, že bez toho, aby tato nezávislá soustava vznikla, ztrácí nový zákon smysl a ke zrychlení stavebního řízení nedojde,“ poznamenala. Nepodaří se totiž začlenit do stavebních úřadů dotčené orgány a občan, který chce stavět, bude muset i nadále obíhat více než 40 různých ú řadů a žadonit tam o razítka.Navržené paragrafované znění zákona ale není dogmaMMR bude trpělivě hledat shodu nebo kompromis tak, aby se podařilo dosáhnout toho, že občan dostane jedno razítko od jedno úřadu a jeho stavba bude povolena během jednoho roku. Důležitá jsou samozřejmě i menší sídla, které z pohledu stavebního práva tíží jiné problémy než velká města. Ministryně proto již příští týden pokračuje v již započatém roadshow po krajích, kde chce představitelům samospráv návrh rekodifikace podrobně představit a diskutovat s nimi o jejich připomínkách a potřebách.