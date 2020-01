Siegel: Za 4-5 let bude DJIA na 40 000 bodech. Trhy jsou oceněny tak akorát

Uznávaný profesor finančnictví ve Warton School Jeremy Siegel, který mimo jiné v roce 2015 správně odhadl, že prestižní index DJIA překoná hranici 20 000 bodů, nyní míní, že trhy jsou aktuálně velice správně ohodnoceny s ohledem na ekonomické fundamenty a následný vývoj dolarových sazeb a celkově postoje Fedu k jejich nastavení. Hlavním rizikem je podle jeho mínění případná přílišná euforie investorů, jež by vedla trhy k neudržitelným hodnotám. Trhy by mohly být následně náchylné na překotné negativní reakce v případě neočekávaných událostí a šoků.Siegel k aktuálnímu dění kolem Íránu uvedl, že mu nepřikládá přílišnou důležitost, protože zatím je přímý vliv na americké spotřebitele potažmo ekonomiku jen velmi omezený. Ekonomika USA je nyní jen velmi málo citlivá na rizika spojená s ropou . Změnit by se toto mohlo pouze v případě dalšího výraznějšího nabobtnání celého konfliktu.Z krátkodobého pohledu Siegel očekává, že letošní rok nebude pro akciové trhy tak příznivý jako ten minulý a hlavní index S&P 500 by mohl růst pouze v jednotkách procent oproti loňskému skoku o 22,3%.V dlouhodobějším výhledu 4-5 let pak Siegel míní, že by mohl prestižní index DJIA posílit až nad 40 000 bodů (aktuálně 28 700 bodů).