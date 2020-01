Akcie AMD: Rekord z éry internetové bubliny konečně padl

Advanced Micro Devices Inc. byla v loňském i předloňském roce nejlépe performujícím akciovým titulem v indexu S&P 500. Potřebovala ale silný začátek toho letošního, aby dokázala prorazit rekordní maximum datující se z doby bubliny na internetových akciích.



Ve čtvrtek, což byl v USA první obchodní den roku 2020, vyrostly akcie AMD o 7,1 %, což je dotlačilo na rekordní závěrečnou cenu 49,10 USD. Dosud byla pro ně nejvyšší závěrečnou metou cena 47,28 USD z 21. černva 2000, napsal server Market Watch.



V mezičase se firma snažila překonat svoje větší rivaly v polovodičovém sektoru, hlavně obří Intel. A zatímco Intel déle než rok řešil problémy s výrobou, AMD pod vedením generální ředitelky Lisy Su vydalo nové produkty a naskočilo na trh se serverovými čipy. Příkladem budiž květnové představení prémiového desktopového procesoru Ryzen. Firma kromě toho oznámila, že bude hlavním prodejcem čipů pro chystanou herní konzoli od Microsoft Corp.



Za celý loňský rok vyrostly akcie AMD o 150 %, což je nejvíce ze všech akcií z indexu S&P 500. Firma rostla i tehdy, kdy se zbytek vysoce cyklického sektoru ve velkém potýkal s nižšími zisky a tržbami.

Vývoj akcií AMD za poslední rok:





Čtvrteční rally předcházelo zvýšení cílové ceny společností Nomura Instinet, a to o 45 % ze 40 USD na 58 USD. Její analytici se domnívají, že důvody úspěchu AMD nezmizí ani letos. "Očekáváme, že AMD bude v roce 2020 nadále upevňovat svoje konkurenční postavení prostřednictvím stálého proudu nových produktových premiér na technologiích 7nm a 7nm+,“ napsal analytik David Wong.



Se včerejší rekordní závěrečnou cenou byl titul o 22 % výše, než je průměrná cílovka 38,08 USD, píše server MarketWatch. Bloomberg dnes před polednem SEČ uváděl průměrnou cílovou cenu skoro 37 USD. Jedním dechem přitom dodával, že loni v lednu to bylo 22 USD.



Ani tak se ale analytici moc nehrnou, aby titul doporučovali k prodeji. Dnes to podle Bloombergu radili jenom 4 ze 42 analytiků, kteří akcie AMD sledují. 23 jich doporučovalo titul držet a 15 mělo nákupní doporučení. O jejich převážně optimistickém pohledu vypovídá třeba krok Rosenblatt Securities, která z AMD udělala tento týden svého favorita mezi polovodiči pro tento rok.



Zkouškou pro akcie AMD budou výsledky za čtvrté čtvrtletí, které bychom se měli dozvědět ještě v lednu. Wall Street očekává, že očištěný zisk bude v porovnání se stejným obdobím loni skoro čtyřnásobný a tržby stoupnou o skoro polovinu.

V dnešní obchodní seanci, která by v důsledku zvýšeného napětí po americkém útoku v Bagdádu a zabití íránského velitele mohla být pro Wall Street ztrátová, se ale AMD nedaří. Titul kolem 16:30 SEČ ztrácel zhruba 1,8 %.

Zdroje: Bloomberg, Market Watch, Patria.cz