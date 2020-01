Môže Irán spôsobiť ďalší ropný šok?

Napätie na Blízkom východe stúpa

USA uskutočnili preventívne štrajk zameraný na významných iránskych predstaviteľov na letisku v irackom Bagdade. Qassam Soleimani, jeden z popredných iránskych veliteľov, bol pri raketovom útoku zabitý. Soleimani je údajne zodpovedný za početné teroristické útoky, ktoré sa odohrali na Blízkom východe, a hovorí sa, že pripravuje útoky na vysokopostavených amerických úradníkov. Irán sa zaviazal k odvete. Cena ropy dnes prudko stúpa a Brent sa obchoduje takmer o 4% vyššie. Zmenila sa však základná situácia? Čo by mohol Irán urobiť a ako by to mohlo ovplyvniť trh s ropou?

Údolie Hormuzu je kľúčovým bodom pre trh s ropou

Každý deň prechádza Hormuzským prielivom okolo 21 miliónov barelov ropy - približne pätina celosvetového dopytu. Ak by sa prieliv ochromil geopolitikou, mohli by ceny ropy zaznamenať nestabilné výkyvy. Pripomíname, že pri útokoch na saudské rafinérie klesli dodávky ropy o 4 milióny barelov. V reakcii na to ropa vyskočila až o 15% za jediný deň! Úžinu využívajú niektorí z najväčších producentov ropy ako Saudská Arábia, Irak, Kuvajt a Spojené arabské emiráty. Blokáda prielivu by teda mohla paralyzovať globálny trh s ropou.



lodné trasy, ktoré by však boli nedostatočné na stabilizáciu trhu v prípade ochrnutia Hormuzského prielivu. Zdroj: EIA

Čo môže Irán robiť?



Irán by mohol zablokovať Hormuzský prieliv, zmocniť sa tankerov, alebo ich dokonca napadnúť. Na takéto kroky by sa samozrejme rýchlo obrátili krajiny tretích strán, čo by mohlo viesť k priamej vojne na Blízkom východe. Irán v 70. rokoch mnohokrát zablokoval prieliv a koncom 80. rokov uskutočnil útoky na tankery. Blokovanie prielivu, alebo vypuknutie vojny by vyvolalo masívne zvýšenie cien na trhu s ropou.



Je možné prepravovať ropu alternatívnymi cestami?

Námorná doprava je lacná, rýchla, efektívna a dá sa použiť na prepravu tovaru takmer do všetkých častí sveta. Pozemná doprava je možná aj vďaka plynovodom. Prepravná kapacita všetkých plynovodov v krajinách, ktoré v súčasnosti prepravujú ropu cez Hormuzský prieliv, však predstavuje približne 10 miliónov barelov denne. Prevažná väčšina plynovodov používaných v Iraku však prechádza Saudskou Arábiou, a preto sa nemôže použiť na prepravu ropy z obidvoch krajín súčasne. Ak to vezme do úvahy, prepravná kapacita by sa mohla znížiť na 6,8 milióna barelov denne. To by nenahradilo námornú dopravu. Preto by sa dalo očakávať v prípade zablokovania prielivu zastavenie dodávok ropy. V takejto situácii by mohla cena ropy vyskočiť nad 100 dolárov za barel.