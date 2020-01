Investori naliali minulý rok do európskych ETF historicky najviac peňazí

Investori minulý rok naliali historicky najviac peňazí do ETF fondov, keďže boli motivovaní pomerne slušným výkonom na európskych akciových trhoch. V európskom regióne pritieklo do ETF fondov rekordných 107 miliárd eur (120 miliárd dolárov). Najvýraznejší boom zažili aktívne riadené fondy, do ktorých pritieklo viac než 100 miliárd dolárov. Niet sa čomu čudovať, keďže počas minulého roka zaznamenal napríklad index DAX (DE30) nárast o viac ako 25%, Francúzky CAC40 (FRA40) viac než 26% a taliansky FTSE MIB (ITA40) viac než 22%.

Zdroj: Bloomberg