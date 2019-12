Podle vývoje akciových trhů je Trump zatím nejlepším US prezidentem od r. 1928

Podle analýzy americké Bespoke IG je podle vývoje akciových trhů Donald Trump nejlepším US prezidentem od roku 1928. Hlavní americký potažmo světový akciový index S&P 500 za 3 roky jeho úřadování posílil o více jak 50%, což je více jak dvojnásobek oproti průměru předcházejících prezidentů, jež se pohyboval na úrovni zhodnocení o 23%. S&P 500 letos posiluje o cca 28%, což je daleko nad 12,8%, což je dosavadní průměr pro 3 rok úřadování předcházejících prezidentů. Třetí rok v úřadu bývá přitom obvykle tím nejlepším. Index S&P 500 i přes veškerou volatilitu způsobovanou obchodní válkou s Čínou minulý týden překročil poprvé v historii hranici 3 200 bodů a to nehledě na určité známky zpomalování tempa růstu americké ale globální ekonomiky . Indexu svědčí v tomto roce především zastavení normalizace dolarových sazeb a jejich trojnásobné snížení.Výraznou podporou je stále velmi silný pracovní trh s nejnižší nezaměstnaností od roku 1969, je drží v silné kondici ochotu Američanů utrácet. Silné spotřebitelské výdaje pak pomáhají překonat nepříznivý vývoj ve firemní sféře potažmo ve výrobě.Bilance Trumpova prezidentování je celkově velice zajímavá.V prvním roce jeho úřadu (2017) zmíněný index rostl o 19,4% oproti dosavadnímu průměru všech předchozích prezidentů na úrovni 5,7%. Hlavním růstovým motivem byla v tomto případě daňová reforma.Druhý rok (2018) byl ve znamení silné prosincové deprese trhů, jež byla nejhorší od Velké krize ve třicátých letech minulého století. Index S&P 500 v tomto roce klesl o 6,2% oproti průměru na úrovni +4,5%.A jaký bude 4. rok Trumpova úřadování? Podle statistik zmíněný index ve 4. roce prezidentského úřadu doposud v průměru posiloval v 66% případů a to konkrétně v průměru o 5,7%.Průměr tržních odhadů v tomto ohledu věští růst indexu v roce 2020 o cca 3,33%.