Vanguard: Pravděpodobnost korekce v USA v příštím roce stoupla

Americkým akciím hrozí příští rok výprodeje s větším rizikem, než bývá zvykem. Tvrdí to šéf investiční strategie ve společnosti Vanguard Group Joseph Davis. Investoři jsou podle něj nadměrně přesvědčeni o tom, že ekonomiku čeká obroda.

„Finanční trhy riskují, že předběhnou sama sebe, “ uvedl podle Bloombergu Joseph Davis. Šanci korekce v příštím roce vidí na 50 %, zatímco obvykle to je podle něj 30 %.

Korekce je často definována jako 10% pokles. Index S&P 500 Index nic takového nezažil od prosince 2018, kdy o chlup unikl sestoupení do medvědího trhu. To se definuje jako pokles o 20% z lokálních vrcholů.

„I když letos byli investoři přehnaně pesimističtí, pokud jde o pravděpodobnost hospodářské recese, příští rok budou přehnaně optimističtí, pokud jde o reflaci,“ uvedl také Davis.

Do cen rizikových aktiv je podle něj započten skoro 3% růst americké ekonomiky, což je výsledek, který tento investiční šéf vnímá jako nepravděpodobný. Americké akcie se tak podle něj dostaly na „drahou stranu“ férové hodnoty na svém ukazateli ceny k zisku (P/E).

Vanguard, která je známá spíše svou nabídkou nástrojů pasivního investování, není sama, kdo je ostražitý. Zdrženlivé jsou také hedgeové fondy. Jiní ale očekávají další rok akciových zisků, jakkoli ne třeba takových jako v tomto roce. Index S&P 500 si letos do pátku 20. prosince přišel na 28,50 %. Výkonnost za poslední rok ukazuje následující graf:

Bank of America nedávno předpověděla, že pro tento index by v prvním čtvrtletí mohlo být ve hře i 5% zhodnocení, protože se zmírní překážky ze strany brexitu a americko-čínské obchodní války. Do 3. března tento index vyroste na 3333 bodů, uvedl podle CNBC v prosinci investiční stratég této banky Michael Hartnett. V pátek 20. prosince index zavíral na 3221,22 bodu.

