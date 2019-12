Italská vláda nalije kapitál do Banca Popolare di Bari

Italská vláda v neděli 15. prosince večer schválila mimořádnou pomoc 900 mil. EUR, kterou jako nový kapitál nalije do největší záložny na jihu Itálie Banca Popolare di Bari. Banka se dostala do potíží kvůli pokračujícímu nárůstu nesplacených úvěrů. Banka Popolare di Bari v roce 2018 vykázala ztrátu téměř 400 mil. EUR. Banka má celková aktiva ve výši 14 mld. EUR, klientské vklady ve výši 8 miliard EUR a dluhopisy v objemu 300 mil. EUR, které z velké části drží drobní investoři v Itálii. To byl také důvod, proč se italská vláda rozhodla zasáhnout a vyhnout se aplikace procedury "bail-in", kdy by ztráty banky nesly soukromí investoři, tj. nejen akcionáři, ale i držitelé dluhopisů.

Nyní se italská vláda bude snažit přesvědčit Evropskou komisi, že záchrana banky odpovídá pravidlům EU.