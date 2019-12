3 věci, které byste měli vědět než začnete investovat do energetického sektoru

Poptávka po energiích má v budoucnosti nadále výrazně růst

Poptávka po energiích by měla do roku 2040 vzrůst zhruba o třetinu oproti dnešku. Tento vývoj je v porovnání s uplynulými dekádami možné považovat za „ochlazování“, to však nic nemění na perspektivě tohoto odvětví.

Tahouny poptávky mají být dle těžařské firmy BP zejména Čína, Indie, Afrika. Zatímco v Číně bude hrát pravděpodobně prim „čistá energie“ z obnovitelných zdrojů, v Indii a Africe se stále bude jednat o fosilní paliva v čele s ropou a uhlím.

Energetický sektor je pro země klíčový

Energetika hraje významnou roli v rozvoji ekonomik, vlády tento sektor vnímají jako klíčový a často si v něm udržují svůj vliv (pro příklad nemusíme chodit daleko, i Česká republika si udržuje svůj vliv ve společnosti ČEZ, a.s.). Z tohoto důvodu, investice do energetického sektoru jsou více náchylné na politická rizika, kdy vlády zemí zasahují do vývoje na energetickém trhu, ať už jde o regulaci cen, objemu vyrobené energie či způsob výroby této energie (zde nemusíme také chodit daleko pro příklady, v Německu mohutně nahrazují jaderné a uhelné elektrárny jejich konkurenti z řad větrných a solárních elektráren).

Energetický sektor nabízí regionální i oborovou diverzifikaci

Energetický sektor, to nejsou jen samotné elektrárny, ale také distribuce energií, těžba komodit, společnosti vyrábějící komponenty pro elektrárny apod. Stejně tak, do energetického sektoru spadá „vše“ od uhelných a jaderných elektráren až po solární či hydro elektrárny, tj. můžete participovat jak na rostoucí poptávce po fosilních palivech v Indii a Africe, stejně jako na nových projektech obnovitelných zdrojů energií v Evropě, USA či Číně.

Zároveň, pokud budete investovat do podílových fondů se zaměřením na energetický sektor, portfolio manažer fondu koupí za Vaše peníze s největší pravděpodobností akcie velkých energetických firem typu Exxon Mobile, BP, Royal Dutch Shell, Total. Tyto nadnárodní společnosti jsou aktivní v různých koutech světa, tj. prostřednictvím investic do nich diverzifikujete své portfolio i regionálně.

Zároveň, právě rozmanitost investic do energetického sektoru klade důraz na to, abyste před samotnou investicí věnovali pozornost investiční strategii fondu, tj.:

- jaký benchmark se fond snaží překonat,

- jaká jsou omezení fondu směrem k investicím do obnovitelných zdrojů energií či fosilních paliv,

- ve kterých regionech fond investuje prostředky svých klientů,

- do jakého typu společností (výrobci, distributoři apod.) fond investuje.

Přehled akciových podílových fondů se zaměřením na akcie energetických firem a benchmarků, které tyto fondy sledují