Manželé přišli pro výhru ve Sportce právě včas. Za pár dní by přišli o 38 milionů

Mladý manželský pár ze středních Čech, který ve Sportce před měsícem vyhrál 250 milionů korun, si svou výhru vyzvedl právě včas. Pokud by totiž přišli o dva týdny později, stát by jim na dani z výhry sebral 38 milionů korun. Muž podal výherní tiket ve stánku s tabákem, přičemž čísla nechal vytipovat náhodným výběrem. O své výhře se dozvěděl druhý den po práci a cestou do budovy Sazky navíc zjistil, že má v ruce ještě jeden výherní tiket.

Slosování, ve kterém pár vyhrál 251 milionů korun, proběhlo ve středu 13. listopadu a jedná se o čtvrtou nejvyšší výhru českého loterijního trhu a druhou nejvyšší výhru v historii Sazky.

Pokud by výherci dorazili jen o 14 dní později, museli by ze své výhry státu ukrojit téměř 38 milionů. Počínaje 1. lednem totiž vstupuje v platnost zákon o dani, který nařizuje sázejícím vyplatit 15 % z vyhrané částky státní pokladně. Dnes zákon podepsal prezident Miloš Zeman.

Doba, kdy si hráč vsadil, nehraje roli. "V praxi to bude znamenat, že pokud někdo vsadí a vyhraje 31. 12., musí se okamžitě o svoji výhru přihlásit a přijet do Sazky. Pokud to nestihne, bude mu milionová výhra zkrácena o 15 %," vysvětluje tiskový mluvčí Sazky Václav Friedmann.

"Výherci působili velmi klidným a uvolněným dojmem. Oba hodlají i nadále zůstat v současném zaměstnání. Ze získaných peněz chtějí v první řadě splatit hypotéku a jiné finanční závazky, o dalších plánech se budou teprve pečlivě rozhodovat, nicméně už nyní jsou si jisti, že chtějí pravidelně přispívat na dobročinné účely," dodává Friedmann

Sazka manželům vyplatila hned dvě výhry najednou. Kromě čtvrtmiliardové sumy vyhráli i zhruba 20 tisíc korun, které byly třetí výhrou v pořadí. Pár si část výhry vyzvedl v hotovosti a po ujištění ze strany zaměstnanců Sazky, že se stihli vyhnout 15% zdanění, neskrýval svou radost. Celá částka bude podle Friedmanna výhercům připsána na účet v následujících dnech.

Doposud nejvyšší výhru získali ve Sportce manželé z Chrudimska. Ti se roku 2013 mohli radovat ze 400 milionů korun. Výherní rekord v Česku padl v květnu 2015, kdy sázející v loterii Eurojackpot získal 2,466 miliardy korun.