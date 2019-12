Na finanční trhy se opět vrátily obavy o podobu odluky Spojeného království a EU

Na finanční trhy se opět vrátily obavy o podobu odluky Spojeného království a Evropské unie. Předchozí euforie, která pramenila z přesvědčivého vítězství konzervativců v předčasných volbách, tak neměla dlouhého trvání. Hlavním důvodem optimismu totiž byla úleva, že vláda pod vedením Johnsona završí proces odchodu z evropské osmadvacítky v souladu s vyjednanou dohodou, a tedy spořádaným způsobem. Opačná varianta, tedy chaotický brexit, se ovšem pouhých pár dní po volbách opět vrací na stůl. Mezi první legislativní úkony nové Johnsonovi vlády totiž podle slov staronového premiéra má být zákonné zapovězení jakéhokoliv prodloužení vyjednávání o novém obchodním uspořádání za termín 31. prosince 2020. Právě do té doby platí přechodné ustanovení, které činí ze Spojeného království de facto nadále člena unie se všemi povinnostmi, čímž je zaručena kontinuita obchodu. Původní návrh pak obsahoval možnost prodloužení tohoto období až o další dva roky pro případ, že se vyjednávání protáhnou. Pokud bude schválen Johnsonův návrh, stane se konec roku 2020 nepřekročitelným termínem, za kterým by případně Velká Británie z EU odešla i bez nové dohody a vzájemný obchod by tak byl upraven pouze pravidly Světové obchodní organizace, čímž by se vztahy propadly o několik úrovní níže. Že se tento termín dodržet skutečně nepodaří je navíc velice pravděpodobné, jelikož nová právní úprava obchodních vztahů dvou natolik provázaných ekonomik zahrnuje obrovské množství aspektů a obvykle trvá roky. Britská libra v reakci na Johnsonova vyjádření kompletně umazala veškeré zisky, které si připsala po vyhlášení výsledků voleb, a obchoduje se tak znovu za EUR/GBP 0,848.

Autor: Vít Hradil, analytik

Editor: Eliška Jelínková, analytička







Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.