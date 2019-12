Breaking: Libra klesá po slabých PMI dátach

Predbežné priemyselné dáta PMI dáta a zo sektora služieb poukazujú na zhoršovanie sa podmienok - hoci tento pesimistický výhľad môže byť trochu zavádzajúci:

UK Flash Manufacturing PMI: 47,4 vs. 49,1 exp. 48,9 predtým

UK Flash Services PMI: 49,0 vs 49,6 exp. 49,3 predtým

Najnovšie výrobné PMI dáta a dáta zo sektora služieb skončili sklamaním. Keďže však neodrážajú výsledok volieb, môžu byť zavádzajúce. Zdroj: XTB Macrobond

Tieto údaje sú pomerne dôležité, ale vzhľadom na to, že neodrážajú výsledok volieb, sú tentokrát druhoradé. Nebolo by vôbec prekvapujúce, keby koncom tohto mesiaca boli zverejnené výrazné revízie týchto predbežných odhadov smerom nahor, pričom trhy a podniky vo všeobecnosti celkovo pozitívne reagujú na víťazstvo konzervatívcov z minulého týždňa a záverečné hodnoty by mali odrážať toto zlepšenie sentimentu. Libra klesla na najnižšiu úroveň dňa voči euru aj americkému doláru v reakcii na tieto dáta, ale ostáva pevne nad úrovňou po voľbách z minulého týždňa, a zdá sa, že obchodníci budú stále vnímať akúkoľvek korekciu ako príležitosť na nákup - aspoň v krátkodobom horizonte.

GBPUSD klesol na najnižšiu úroveň dňa, keďže pár sa obchodoval o 90 pips nižšie od predchádzajúcich maxím. Cena však zostáva nad piatkovým minimom 1,3306. Zdroj: xStation