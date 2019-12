Klimatická politika může z tržních valuací vymazat až 2,3 bilionu USD, vytváří také příležitosti

Politická opatření směřující k zmírnění dopadů změn klimatu by mohla permanentně vymazat z hodnoty světových společností až 2,3 bilionu dolarů. Vyplývá to ze zprávy globální skupiny investorů Principles for Responsible Investment podporované OSN, která zkoumá, jaký dopad budou mít „nevyhnutelná“ opatření, jako zavedení zákazu spalovacích motorů, na ceny globálních akcií.

Z analýzy vypracované společností Vivid Economics and Energy Transition Advisors vyplývá, že až 2,3 bilionu dolarů, neboli 4,5 %, z celkové valuace světových obsažených v globálním akciovém indexu MSCI by mohlo zmizet. Zároveň zpráva ale ukazuje na nové příležitosti, které z přestavby světové ekonomiky vyplynou. Akcie společností, které se nejlépe adaptují na měnící se politiku, by podle skupiny měly narůst o stovky miliard dolarů.

Stále více investorů ze všech koutů světa se snaží investovat do dlouhodobě udržitelného rozvoje, čímž tlačí obchodované společnosti k brání většího zřetele na svá opatření ohledně změny klimatu a k větší otevřenosti ohledně rizik, které pro jejich výsledovku představuje měnící se extrémnější podnebí.

Zpráva zkoumá dopad na valuace, pokud by klimatická opatření začala platit od roku 2025. Autoři nicméně varují, že klimatická politika se může změnit kdykoli. Ze zkoumaných sektoru posun podle zprávy zdaleka nejvíce pocítí energetika, následuje automobilový sektor a utility.

Změnou v politice světových vlád bude podle zprávy mimo jiné zákaz spalovacích motorů, jehož zavedení se očekává okolo roku 2035. Dalšími milníky by mělo být zavedení uhlíkové daně nebo další ústup od uhelných zdrojů. Analýza předpokládá nárůst výroby energie z méně uhlíkově náročných zdrojů, a to včetně jaderné energie.

Energetické společnosti by mohly ztratit až 33 % své aktuální tržní valuace, vyplývá z reportu. Deset největších producentů ropy a plynu by tak ze svého kombinovaného celkového ohodnocení odepsalo až 500 miliard dolarů. V rámci energetického sektoru by většina ztrát měla dopadnout na „upstream“ byznys, tedy vyhledávání a následnou těžbu ropy. Společnosti těžící uhlí by pak měly podle zprávy počítat se ztrátou až 50 % své tržní valuace.

Nové příležitosti

Automobilky, které zvládnou posun k výrobě elektromobilů a firmy ze sektoru utilit se strategií počítající se zelenějšími alternativami by podle generální ředitelky PRI Fiony Reynolds mohly svou tržní valuaci navýšit na dvojnásobek. Nápodobně, výrobci příslušenství pro výrobu energie ze slunečních a větrných zdrojů by měly profitovat z rostoucí poptávky po svých produktech. Zpráva navrhuje, aby investoři otestovali své portfolio s ohledem na možné náhlé změny v prioritách a s nimi související politikou a diverzifikovali do „zelenějších“ aktiv.

„Investoři by měli předvídat významné a potenciálně volatilní přecenění v rámci „klimatického přechodu“ v určitých částech ekonomiky a trhů“, myslí si Jane Ambachtsheer, globální šéfka udržitelnosti v BNP Paribas Asset Management.

Zdroj: CNN