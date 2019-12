ECB na začátku „nového“. Vlastní styl i revize strategie

Poslední letošní zasedání Evropské centrální banky bylo zároveň prvním, které vedla nová guvernérka Christine Lagardeová. Vlastními slovy upozornila, a názorně i ukázala, že má svůj vlastní styl. Dle očekávání sice nedošlo na žádné změny v nastavení měnové politiky, dozvěděli jsme se ale, že ECB pracuje na revizi strategie, která by dle odhadů měla být dokončena do konce příštího roku.

Na revizi strategie měnové politiky není nic neobvyklého, naopak ji považuji za poněkud opožděný krok, jelikož poslední přehodnocení bylo uskutečněno v roce 2003, tedy před 16 lety, uvedla Lagardeová. Revize musí být komplexní, každý kámen musí být obrácen, což, jak guvernérka upozornila, nějakou dobu zabere. Centrální banka se údajně zaměří na nastavení střednědobého cíle a to, jak ho dosáhnout, tj. na nástroje měnové politiky pohledem benefitů, nákladů a rizik. To bude jádrem celé revize, řekla Lagardeová. Přehodnocení bude rovněž zahrnovat i to, co se za posledních 16 let změnilo, a to od otázky změny technologií, změny klimatu až po nerovnost. Rámec změn každopádně ještě nebyl odsouhlasen ani dostatečně diskutován v rámci Rady guvernérů ECB.

Aniž by byly uvedeny jakékoliv detaily, tento komentář na euro zapůsobil negativně. Vinou toho byly umazány krátkodobé zisky, které společná měna evidovala ve spojitosti s komentářem k vývoji evropské ekonomiky. I přesto, že poslední data ukázala utlumené inflační tlaky a slabou dynamiku růstu, našly se první signály stabilizace zpomalování a mírný nárůst tempa růstu cen v souladu s očekáváním. Stále je však potřeba, aby si evropská měnová politika udržovala svou vysoce akomodativní povahu.

Výhled evropského růstu je zatížen riziky spojenými s obchodními spory, které trápí zejména průmysl a investice. Poslední šetření však ukázala určitou stabilizaci. Rizika ekonomického výhledu jsou směrem dolů, ale zároveň jsou již méně zřetelná, je patrný posun směrem k optimismu, uvedla guvernérka. Aktualizovaná prognóza ukázala mírnou revizi výhledu letošního HDP z předchozích 1,1 % na 1,2 %, pro rok 2020 pak z 1,2 % na 1,1 %. U let 2021 a 2022 zůstává prognóza na 1,4 %.

V případě inflace Lagardeová zmínila všeobecně utlumené tlaky, avšak i určité náznaky obnovy v souladu s očekáváním centrální banky. Prognóza ukázala revizi inflace pro rok 2020, a to z 1 % na 1,1 %, následně pro 2021 z 1,5 % na 1,4 %. Pro 2022 by tempo růstu cen mělo dle predikce dosáhnout 1,6 %. To dle slov nové guvernérky sice není v souladu s nastaveným inflačním cílem, ale je důležité, že pozorovaný trend je rostoucí.

Pokud bychom měli zhodnotit první vystoupení nové guvernérky ECB, na první pohled se nám zdá, že si trhy budou muset nějakou dobu zvykat na to, jak identifikovat, kdy Lagardeová mluví za sebe a kdy za Radu guvernérů. Ostatně ona sama o sobě uvedla, že se nepovažuje za jestřába ani za holubici. Spíše se cítí jako sova, moudrá sova. Každopádně reakce eura potvrzuje lehkou nervozitu spojenou zejména s revizí strategie. To však podle nás jsou spíše krátkodobé faktory vstupující do kurzu eurodolaru, mnohem větší vliv budou mít v závěru týdne probíhající britské volby.