Fed nepřekvapil. Sazby zůstanou stabilní po delší dobu

Měnový výbor Federálního rezervního systému na letošním posledním zasedání jednomyslně rozhodl ponechat úrokové sazby beze změny. Dle vyjádření je americká měnová politika nastavená správně, tudíž není třeba ji jakkoliv měnit. Sazby by tak měly zůstat v pásmu 1,5 až 1,75 % po delší dobu - dle aktualizované prognózy minimálně po celý příští rok.

Fed v rámci své forward guidance vypustil termín „nejistoty“ spjaté s výhledem americké ekonomiky. I přesto, že by měnová politika měla zůstat beze změn po delší dobu, měnový výbor bude dále sledovat veškeré implikace pramenící z informací a dat týkajících se vývoje americké a globální ekonomiky v prostředí utlumených inflačních tlaků. Celkově lze říci, že Fed hodnotí letošní trojí snížení sazeb jakožto „úpravu uprostřed cyklu“ jako úspěšný krok, byť se výhled inflace drží těsně pod nastaveným inflačním cílem.

Prognóza vývoje americké ekonomiky byla Fedem změněna jen lehce. Výhled ekonomického růstu zůstává na 2,2 % pro rok 2019, 2 % pro 2020 a 1,9 % pro 2021. Inflace by měla letos zpomalit na 1,6 %, příští rok ale opět zrychlí na 1,9 %, až v roce 2021 by mělo být dosaženo cíle na 2 %. S tímto výhledem je konzistentní stabilita úroků během roku 2020, až v roce 2021 by pak mělo dojít na jejich mírné zvýšení. Každopádně stále platí, že se úroky budou nacházet pod odhadovanou neutrální úrovní, kterou Fed spatřuje na 2,5 %.

Celkově bychom zhodnotili výstup z prosincového zasedání Fedu jako neutrální. Základní scénář začátku příštího roku se ponese v duchu stability úroků. Trh za celý rok 2020 očekává jedno snížení sazeb o 25 bazických bodů. To se nám vzhledem ke stále trvajícím rizikům v podobě obchodních sporů a amerických prezidentských voleb jeví jako pravděpodobnější možnost než varianta úrokového hiku. Stále platí, že Fed bude mít tendenci jednat raději rychleji a s předstihem, aby se tak vyhnul výraznějšímu oslabení inflačních tlaků a očekávání, které by ve výsledku mohlo vést k potřebě razantnějších kroků.

Dolar na rozhodnutí Fedu a nový výhled reagoval oslabením nad hranici 1,1100 EURUSD. Dnes do jeho vývoje vstoupí hned dvě klíčové události. Tou první bude zasedání ECB, které poprvé povede guvernérka Lagardeová. Nečekáme sice, že by mělo dojít na materiální změny evropské měnové politiky, zajímavé však bude sledovat doprovodnou rétoriku. Soustředit se budeme zejména na zmínky případné, a dříve již avizované, revize vedení politiky ECB.

Druhou událostí jsou britské předčasné volby. Trh očekává vítězství konzervativců, což by pro libru byla pozitivní zpráva. Pokud by však vítězství strany premiéra Johnsona bylo jen velmi těsné, což by znamenalo obtížnější jednání ohledně brexitové dohody, libra by vzhledem k předchozímu vývoji oslabila. Celkově lze říci, že tento posun by byl mnohem výraznější než v případě jasného vítězství konzervativců s převahou více jak 40 křesel. Výsledky voleb by měly být známy, předpokládáme, v pátečních brzkých ranních hodinách.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1139 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,07 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1075 do 1,1113 EURUSD.*

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,51 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,49 až 25,54 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,97 až 23,11 USDCZK.*

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.