Britské voľby - všetko, čo potrebujete vedieť

Za menej ako 24 hodín sa Briti vydajú do volebných miestností na 3. všeobecné voľby v posledných 5 rokoch. Od pandémia, ktoré nasledovalo na trhoch po referende o vystúpení z EÚ v roku 2016, vyvolali veľké politické udalosti väčší záujem obchodníkov a teraz netrpezlivo očakávajú ďalšiu, ktorá má potenciál vyvolať dosť veľký rozruch.

Zhrnutie:

Aké sú najnovšie prieskumy verejnej mienky?

Kedy budú zverejnené výstupné prieskumy a konečné čísla?

Aký je možný dopad na trh?

Posledné prieskumy verejnej mienky poukazujú na konzervatívnu väčšinu

Všetky hlavné prieskumy verejnej mienky ukazujú na konzervatívnu väčšinu, hoci hranica ich vedenia sa v posledných týždňoch trochu zúžila. Vzhľadom na povahu akéhokoľvek prieskumu, existuje značná rezerva na chyby a prieskumy verejnej mienky sú na to obzvlášť citlivé. Avšak prieskum Yougov MRP je považovaný za najlepší odhad výsledku týchto volieb.

Druhý prieskum MRP YouGov poukazuje na konzervatívnu väčšinu o 28 kresiel v predpovedi 339 kresiel pre stranu. S 95% intervalom spoľahlivosti v rozmedzí od 311 do 367 kresiel však stále existuje šanca, že strana nezíska 326 kresiel potrebných na väčšinu. Zdroj: YouGov

Zdá sa, že s výnimkou výrazného šoku sa tieto voľby čoraz viac približujú ku konzervatívnej väčšine, alebo zablokovaného parlamentu. Najpravdepodobnejším výsledkom sa zdá byť konzervatívna väčšina s naznačenými pravdepodobnosťami zo strany bookmakerov, ktorí počítajú s približne 70% šancou, hoci približne 30% šanca, že sa tak nestane, je stále dosť veľká.

Kedy budú výsledky zverejnené?

Prvý skutočný údaj o tom, ako dopadnú voľby, bude pochádzať z výstupných prieskumov verejnej mienky, ktoré budú zverejnené krátko po ukončení hlasovania vo štvrtok 12. decembra o 23:00. Tieto prieskumy sa považujú za oveľa presnejšie ako prieskumy verejnej mienky uskutočnené pred začiatkom hlasovania a priestor na nepresnosti sa tu znižuje. Ak prieskumy verejnej mienky nedospejú k rozhodujúcim výsledkom, prvé volebné výsledky sú zvyčajne známe približne po polnoci a okolo 4:00 oznámi výsledky približne polovica volebných obvodov. V čase, keď sa väčšina ľudí prebudí, bude výsledok takmer istý a je veľmi nepravdepodobné, že do piatka 13. decembra o 7:00 bude výsledok stále neznámy.

Výstupné prieskumy verejnej mienky boli v minulosti dosť presné, ale môžu obsahovať značné rozpätie chýb. Preto, ak výsledky zajtrajšieho prieskumu verejnej mienky neposkytnú rozhodujúci výsledok, budeme si musieť počkať na skutočné výsledky. Zdroj: House of Commons, BBC, Goldman Sachs Global Investment Research

Reakcia trhu

Podľa spôsobu, akým sa libra obchodovala v posledných mesiacoch, je celkom jasné, že najpriaznivejším výsledkom by bola čistá väčšina konzervatívcov (IE 335 miest +). Libra rástla, ale neskôr sa odrazila späť z 8-mesačného maxima po poslednom prieskume Yougov MRP, ktorý poukázal na menšiu konzervatívnu väčšinu, ako v prvom prieskume (predchádzajúci prieskum ukázal väčšinu o 68 kresiel). Preto by sme mohli predpokladať, že všetko ostatné, ako jednoznačná väčšina , by sa považovalo za negatívne pre libru.



Prvý prieskum Yougov MRP spôsobil prudký posun na libre po tom, čo predpovedal konzervatívnu väčšinu o 68 kresiel. Zdroj: xStation

Druhý prieskum Yougov MRP spôsobil prudký posun nižšie na GBPUSD po predpovedi konzervatívnej väčšiny iba o 28 kresiel. Konečný výsledok, ako je tento, by sa v skutočnosti mohol považovať za pozitívny pre libru, ale pokles z prvého prieskumu zvýšil šance na zablokovanie parlamentu a to bol pravdepodobne dôvod na výpredaj. Zdroj: xStation