Ranní komentář: Indexy i měny zatím zůstávají v klidu, dnes zasedá Fed

Včerejší seance se na většině finančních aktiv nesla v poklidném duchu, když trh vyčkával především na to, co přinese středeční a čtvrteční obchodování. Dnešek bude z hlediska fundamentů velmi zajímavý hlavně pro americký dolar, když nás odpoledne čekají výsledky americké inflace a večer pak zasedání americké centrální banky. Ta by měla ponechat sazby beze změny, takže dění na dolaru bude čistě v režii doprovodného komentáře a výhledu Fedu pro další vývoj úrokových sazeb.

Co se ostatních měn týká, v noci ze včerejška na dnešek zaujalo hlavně dění na GBP, která se dostala pod tlak poté, co byly zveřejněny výsledky předvolebního průzkumu, podle kterého začíná Boris Johnson ztrácet značnou část svého původního náskoku.

Dnešní fundamenty: