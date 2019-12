Jak moc (ne)přehnaný je eurový optimismus

Na začátku roku 2019 byl široce rozšířenou sázkou long eura. Postupem času s vývojem evropských i globálních fundamentů se však ukázalo, že onen eurový optimismus byl přehnaný. Jen za letošek společná evropská měna vykázala vůči americké oslabení o zhruba 3,5 %. S blížícím se koncem roku je ale patrné, že se euro dostává opět do kurzu. Potvrzují to odhady předvídající jeho posilování během nadcházejících 12 měsíců.

Průměrný odhad průzkumu agentury Bloomberg ukazuje posun eura vůči dolaru během prvního čtvrtletí 2020 na 1,1200 EURUSD, přičemž ve zbytku roku bych se kurz měl vyšplhat až na 1,1500 EURUSD. Mezi největší euro optimisty patří například banka Morgan Stanley sázející na zpevnění společné evropské měny během prvního kvartálu až na 1,1600 EURUSD, což je ve srovnání s aktuálním spotem posun o necelých pět procent.

Mezi hlavní argumenty patří stabilizace evropské ekonomiky, vedle toho stále trvající možnost fiskálního zásahu (například v případě Německa), po kterém již delší dobu volá Evropská centrální banka, a nakonec i odeznění nejistoty spojené s brexitem, zejména s jeho neřízenou podobou. Ve hře je rovněž i možnost odvrácení se od eura jakožto vzhledem k záporným sazbám, nízké volatilitě a negativní korelaci s rizikovými aktivy (např. světové akcie) ideální měny použitelné k financování strategie carry trade. Jen za letošek tato strategie s využitím eura přinesla zisky u 20 z 23 měn rozvojových trhů. Posun by měl v tomto směru dle komentářů sebraných agenturou Bloomberg nastat například v souvislosti s návratem FX volatility, jež se dlouhodobě drží poblíž historických minim.

Pokud se zaměříme na opční trh, v tenorech od jednoho až po dvanáct měsíců je od začátku září patrný nárůst poptávky po call opcích EURUSD nad put opcemi, díky čemuž se sledovaná zajišťovací strategie přehoupla do plusových hodnot. U ročního zajištění jsme dokonce svědky nejvyšších hodnot od dubna 2018. Z hlediska přístupu fondů, tj. nekomerčních sázek, je pak euro stále čistě shortovanou měnou. Jen za týden k 3. prosinci byl objem krátkých eurových pozic navýšen o cca 8 tisíc z 61 tisíc otevřených na 69 tisíc. Vzestupný trend short pozic pozorujeme, byť s kratšími korekcemi, v podstatě od polovina července.

Z našeho pohledu je aktuální euro optimismus, minimálně pro začátek příštího roku, možná až přehnaný. Argumenty typu fiskální podpory a nárůst FX volatility by sice přinesly eurové zisky, avšak my pro ně ve vymezeném čase (zatím) nevidíme adekvátní důvody.

Za společnou evropskou měnou navíc stojí faktory, které k možným ziskům pravděpodobně nepovedou. Patří sem zejména politika ECB, která, jak je doposud patrné, nevedla k tolik kýžené podpoře ekonomického růstu a zejména k ukotvení silnějších inflačních očekávání na úrovni nastaveného cíle. Z vnějších faktorů by se nabízela další akomodace americké měnové politiky a na to navazující oslabování dolaru. V tomto případě by se však muselo vzhledem k velikosti úrokového diferenciálu jednat o minimálně tři kola snížení sazeb Fedu o 25 bazických bodů, tedy začlenění jejich očekávání do ceny USD, což je ze současného hodnocení úrokového výhledu (a výhledu Fedu) mimo hru.

Pohledem technické analýzy je jasné, že hranice 1,1000 EURUSD funguje jako velmi silný support. Byť jeho krátké proražení nevylučujeme, ve zbytku roku bychom se spíše přiklonili k posunu eurodolaru směrem do strany (v pásmu +-1 %) bez výraznějšího trendu jedním směrem. Každopádně platí, že rizika kurzu eura jsou a na začátku příštího roku zřejmě stále budou nakloněná směrem k oslabení, ať už uvažujeme ekonomický vývoj starého kontinentu s důrazem na Německo a možnou (už nejen průmyslovou) recesi, tak i nadále trvající hrozbu eskalace obchodních sporů, a to nejen v případě USA vs. Čína, ale zejména USA vs. EU v oblasti automobilů.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1073 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,64 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1045 do 1,1103 EURUSD.*

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,52 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,49 až 25,55 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,98 až 23,12 USDCZK.*

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.