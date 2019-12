Americké akcie v úvodu týdne přešlapovaly na místě (9.12.2019)

Pondělní obchodování v USA se neslo v poklidném duchu při minimální voltilitě. Hlavní akciové indexy zahájily den v mírném záporu a tak obchodní den i skončil. Lze povědět, že šlo o drobnou korekci výrazných růstů ze závěru minulého týdne. Americké trhy byly dnes bez nového impulsu a jediným důvodem mírného poklesu tak byla nejistota ohledně plánovaných cel na čínské zboží - ta byla Trumpem již dříve pozdržena do 15.12.2019. Trump slíbil, že pokud dojde k první části dohody s Čínou, cla nebudou. Bude však první část dohody podepsána včas? To je teď na trhu otázka číslo jedna. Vzhledem k aktuální valuaci trhu se zdá, že dohoda bude. Nechci nikterak strašit, ale o to větší může přijít propad, pokud se tak nestane. Doufejme tedy, že prezident Trump opět "nepřekvapí".

Všechny hlavní sektory uzavřely v mírném záporu. Nejhůře se vedlo zdravotnímu (Mylan -1,4 %, Blueprint Medicine -10,3 %) a telekomunikačnímu sektoru (T-Mobile US -2,4 %, AT&T -0,4 %). Ovšem nelze říct, že by klesaly všechny akcie zdravotního sektoru - například Bristol-Myer posílil o 2,2 %, Eli Lilly pak o 0,5 %. Příliš se nedařilo ani technologiím - mimo Alphabet (+0,2 %) uzavřela většina velkých jmen v záporu (Apple -1,4 %, Intel -0,5 %, Netflix -1,6 %, AMD -1,8 %).

Za zmínku pak stálo prohlášení banky Morgan Stanley ohledně plánovaného propouštění přibližně 2 % svých zaměstnanců (jde o 1500 lidí). Akcie reagovaly poklesem o 0,4 %.