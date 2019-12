Denné zhrnutie: Žiadosti o podporu v USA klesli na 7 mesačné minimá

Akciové indexy v Európe a v USA sa dnes obchodujú zmiešane. Na trhoch stále existuje nádej na dosiahnutie obchodnej dohody medzi USA a Čínou do 15. decembra, avšak investori by potrebovali potvrdenie z jednej, alebo druhej strany, že k dohode skutočne dôjde.

V USA dnes boli zverejnené žiadosti o podporu, ktoré zaznamenali pokles na 7-mesačné minimá, čo naznačuje, že trh práce je v dobrej kondícii.

Ropa dnes aj naďalej pokračuje v raste. Minister krajín OPEC signalizoval, že kartel by mohol pristúpiť k výraznejšiemu obmedzeniu produkcie ropy. Pravdepodobne by sa jednalo o dodatočné zníženie v objeme 400 tisíc barelov ropy denne. Celkovo by sa teda produkcia mohla znížiť až o 1,6 milióna barelov ropy denne.

Cena ropy (OIL) dnes testuje rezistenciu okolo úrovne 63,60 USD. V prípade, ak dokáže denná sviečka uzavrieť nad spomínanou úrovňou rezistencie, otvorí sa priestor pre dodatočný rast k psychologickej hranici 65 USD. Obchodníci by mali pamätať na prebiehajúce stretnutie krajín OPEC vo Viedni, ktoré zásadným spôsobom môže ovplyvniť vývoj cien čierneho zlata. Zdroj: xStation5