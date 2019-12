O2 C.R. schválilo třetí fázi programu zpětného odkupu akcií

Představenstvo O.2. Czech Republic včera schválilo třetí fázi svého programu zpětného odkupu akcií společnosti, který začne 1. ledna 2020 a skončí 8. prosince 2020. Cílem třetího programu je optimalizace kapitálové struktury firmy.

Maximální kumulativní množství akcií nesmí překročit 4 % (2,96 % je již zakoupených). Maximální cena pro nákup je stanovena na CZK 297 na akcii. Objem nabytých akcií za jeden den nepřekročí jednu čtvrtinu průměrného denního objemu.

8. prosince 2015 přijala valná hromada společnosti usnesení o nabytí vlastních akcií, podle kterého může po dobu 5 let nabývat vlastní akcie v objemu, který nepřesáhne 10 % celkového počtu akcií O2 za cenu v rozmezí od 10 do 297 Kč za akcii až do celkové výše 8 mld. Kč. Na základě výše uvedeného schválilo představenstvo 23. prosince 2015 a 13. prosince 2017 dvouleté programy zpětného odkupu.

Společnost doposud nakoupila 9,1 milionů vlastních akcií celkem za průměrnou cenu 251,5 Kč. Její podíl na všech hlasovacích právech dosáhl výše 2,96 %. Minulý týden koupila 86 tisíc vlastních akcií za průměrnou cenu 227,6 Kč. Druhý program odkupu končí 13. prosince 2019.

Zdroj: O2 C.R.