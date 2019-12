Trvá nejistota ohledně obchodních jednání mezi Čínou a USA, Trumpův zákon situaci znejistěl

• S&P 500 i Stoxx Europe 600 během uplynulého týdne opět rostly

• Jednání o dohodě fáze 1 komplikuje situace kolem Hong Kongu

• Dobrá americká makrodata: revize HDP, objednávky zboží trvalé spotřeby

• Výrobní PMI v Číně skončily nad odhady

• Americké ministerstvo obchodu rozhodne o odvetných opatřeních za francouzskou digitální daň

• Dnes nás čekají PMI za listopad

• Ve čtvrtek se uskuteční zasedání Opec



Výhled:

Asijské akciové indexy spíše v červeném. Americké futures v kladném teritoriu.



S&P 500 – historické maximum

Oba indexy oscilují okolo historických maxim. Dominantním krátkodobým faktorem zůstává vyjednávání o ukončení obchodního sporu.

Digitální daň – odvetná opatření

Po tříměsíční pauze dnes americké ministerstvo obchodu vydá aktualizované stanovisko, jak reagovat na francouzskou digitální daň. Reálnou variantou zůstává další prodloužení statusu quo – tedy žádná cla. Teoreticky připadají v úvahu daně na francouzská vína. Situace kolem digitální daně může přispět k eskalaci obchodních tenzí mezi USA a EU. Zatím se domnívám, že není v zájmu Donalda Trumpa vést válku na dvou frontách.

Opec

Zasedání Opecu koinciduje s uvedením Aramca na burzu. Proto lze očekávat, že Saudská Arábie bude tlačit na prodloužení omezení těžby v roce 2020.

Makrodata

ISM dnes v USA zveřejní PMI za listopad. Očekává se zlepšení oproti minulému měsíci: 49,2 vs. říjnových 48,3. V eurozóně vyjdou aktualizovaná data od Markit, neočekává se změna od původního čtení (tj. 46,6).

Čína

V Číně dnes pozitivně překvapilo PMI ve výrobě. To skončilo nad odhady: 51,8 vs est. 51,5. Jde i o zlepšení oproti minulému měsíci, kdy ukazatel dosáhl hodnoty 51,7.



Ohlédnutí

Index S&P 500 minulý týden přidal 1,0. Stoxx Europe 600 zpevnil o 0,5. Euro proti USD minulý týden oslabilo o 0,1% na 1,102. Česká koruna minulý týden mírně depreciovala na EUR/CZK 25,55 z EUR/CZK 25,49. Proti dolaru koruna mírně posílila na CZK/USD 23,12 před týdnem byla na CZK/USD 23,19.

Obchodní válka – Hong Kong

Donald Trump minulý týden podepsal zákon o dodržování lidských práv na Hong Kongu. V podstatě teď americké ministerstvo zahraničí každoročně vyhodnotí, zda na Hong Kongu nedochází k porušování lidských práv. Pokud by ministerstvo zahraničí doznalo, že dochází k porušování, mohlo by na Čínu uvalit sankce. Čínská strana se proti takovému zákonu razantně ohradila a zmínila, že přijde s odvetným opatřením. Zatím se nejeví jako pravděpodobné, že by poslední vývoj kolem hongkongské krize vykolejil probíhající jednání o deeskalaci obchodního sporu. Výhled však zůstává nejistý.

Makrodata

Minulý týden pozitivně překvapila makrodata ze Spojených států. Tempo růstu HDP bylo ve druhém čtení revidováno směrem nahoru: na 2,1% z původních 1,9%. Pozitivně překvapily objednávky zboží trvalé spotřeby. Ty meziměsíčně vzrostly o 0,6%, zatímco trh očekával pokles o 1,2%. Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby trpí pod tíhou obchodní války, lepší hodnotu lze proto vnímat optimisticky.



Týdenní makrokalendář



Zdroj: CYRRUS, Bloomberg