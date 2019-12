Lepší data z Číny pomohla zlepšit náladu na trzích, daří se i AUD a NZD

Po nervózním konci minulého týdne, kdy se akciové indexy na nízkých objemech dostaly do červených čísel, začíná nový týden na podstatně pozitivnější vlně. Pomáhají k tomu hlavně čerstvá data z Číny, kde dnes ráno byly zveřejněny výsledky tamního PMI, který mapuje situaci ve středně velkých firmách (Caixin). Ta se v listopadu mírně zlepšila, když index vystoupal z 51,7b. na 51.8b, což bylo tři desetiny nad většinovým konsenzem. Index samotný tak roste už pátým měsícem v řadě.

Čínské PMI roste už pátým měsícem v řadě. Zdroj: Bloomberg

Lepší čísla z Číny dávají naději, že by se situace v zemi mohla začít konečně stabilizovat. To by nebyla dobrá zpráva pouze pro Čínu, ale také pro na ni navázané ekonomiky. Ne náhodou se tak dnes ráno daří hlavně AUD a NZD, které patří mezi nejsilnější měny z koše hlavních světových měn.

NZD v reakci na lepší data z Číny zahajuje týden růstem. Zdroj: xStation5

V zelených číslech se přitom obchodují také futures na evropské indexy, které přidávají okolo dvou desetin procenta. Podobně jsou na tom pak také futures na indexy v USA.