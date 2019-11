Co teď zajímá britskou libru?

Libra se dlouhodobě veze na brexitové vlně, vinou čehož se data z britské ekonomiky tak trochu dostávají na druhou kolej. Podobně by tomu mělo být i během příštích dvou týdnů, kdy se budeme blížit k předčasným parlamentním volbám ve Velké Británii.

Z posledních dní je patrné, že trhy budou během té doby nejvíce zajímat výsledky polls, zejména ty naznačující vítězství konzervativců s vysokou převahou. Poslední takový přišel včera, a to z dílny analytické společnosti YouGov. Pokud by se teď konaly parlamentní volby, konzervativci by dle odhadu získali 359 křesel, což je z 650členné Dolní sněmovny hlasovací většina. Podobně vyzněl i odhad serveru Electoral Calculus, který straně britského premiéra Johnsona přidělil 331 křesel.

Libra tyto zprávy slyší ráda. Trhy ostatně vítězství Toryů vnímají jako lepší variantu, ať už z hlediska otázky brexitu, tak i další politiky. A právě na otázku politického programu, konkrétně na fiskál, se zaměřil britský Institute for Fiscal Studies (IFS). Z analýzy institutu nakonec vyšlo, že ani jeden z fiskálních programů, to je z dílny konzervativců i labouristů, nevyznívá zcela důvěryhodně.

Toryové sice slibují kontrolu vládních výdajů, IFS ale předpokládá, že ve výsledku dojde na zvýšení daní nebo vyšší zadlužování. Institut připomíná program z roku 2017, kdy konzervativci rovněž slibovali úsporná opatření a osekání výdajů, nakonec však státní utrácení vzrostlo. Riziko existuje i ve spojitosti s příslibem ukončit přechodné brexitové období, během kterého se Velká Británie zcela odpoutá od EU, do konce roku 2020. Z pohledu IFS tento slib připomíná možný výstup ve smyslu „odchodu bez dohody“. Takový uspěchaný přístup by britskou ekonomiku poškodil a vedl by k vyššímu zadlužení a deficitům.

Labouristé staví na vyšších daních, zejména u korporací a bohatých lidí, aby tak mohli navýšit výdaje o dodatečných 83 miliard liber. Dle IFS by však taková suma potřebovala mnohem rozsáhlejší daňovou změnu. Jde spíše o dlouhodobý program, než který by bylo možné splnit během pětiletého období. Veřejný sektor na investice v takové výši a v tak krátkém čase jednoduše nemá kapacitu.

Konečný verdikt IFS tak zní: Pokud voličům z hlediska výdajů a zdanění vyhovuje současná situace, konzervativci jsou pro ně to pravé. Pokud chtějí výrazné navýšení daní a výdajů, ideální volbou jsou labouristé, jejichž plán chce v podstatě změnit vše, včetně navýšení role státu.

Jak to vidí opční trhy

Z opčního trhu, konkrétně z 14denní strategie risk reversal u GBPUSD, vidíme, že úpravy pozic byly za poslední měsíc vlažné s postupnou mírnou převahou put opcí nad cally. Včera se však situace změnila, jelikož tenor sledované instrumentu dosáhl termínu 12. prosince, na kdy jsou předčasné volby naplánovány.

U 14denní strategie risk reversal GBPUSD teď pozorujeme nárůst převahy put opcí na cally. Relativně prudký posun tak jasně naznačuje, že i přes všechny polls favorizující vítězství konzervativců panuje na trhu nervozita spojená s možností oslabení libry. Očekáváme, že s blížícím se otevřením volebních uren bude tento sentiment sílit. To by se mělo projevit nejen v úpravě futures pozic fondů, které byly v posledních týdnech relativně stabilní, ale i v nárůstu volatility promítajícím se v rostoucí ceně librového zajištění. To vše ve spojení se sílící nervozitou se bude promítat i ve spotovém kurzu libry.

Náš předvolební odhad favorizuje vítězství konzervativců, po němž by mělo přijít posílení libry. Při pohledu na vývoj spotového kurzu je patrné, že obchodníci stále vyčkávají. Vítězství Toryů by podle nás mohlo přinést zpevnění až nad rezistenci 1,3013 GBPUSD. Z vývoje kurzu v letošním roce bychom povolební librové zisky zastropovali další rezistencí kolem 1,3381 GBPUSD.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1009 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 98,31 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,0963 do 1,1045 EURUSD.*

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,57 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,53 až 25,61 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 23,16 až 23,31 USDCZK.*

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.