Situace v Hong Kongu se stává středem zájmu

Zámořské akciové trhy byly včera zavřené kvůli státnímu svátku zavřené. Nicméně i ve svátečním období stihl Donald Trump podepsat zákon, který podporuje protivládní protestující v Hong Kongu, respektive umožňuje uvalit sankce na osoby, které poruší lidská práva. Kromě toho zákon také zakazuje prodej zbraní a munice, které mají sloužit pro potlačování demonstrací.



Čína ve čtvrtek oznámila, že pokud Trump tyto právní předpisy podepíše, tak v reakci přijme „pevná protiopatření“, jelikož to považuje za zásah do vnitřních záležitostí země. Nyní je v očekávání reakce Číny, což na trzích opět posouvá naděje na brzké uzavření dohody do pozadí. Navíc lze předpokládat, že tyto kroky Donalda Trumpa ji budou vadit možná i více než zavedená cla. Odpor vůči zákonu však projevil i Hong Kong, jelikož si myslí, že to rozhodně nepomůže k uklidnění situace.

Na zprávy reagovaly evropské akciové indexy poklesem. Panevropský STOXX 600 klesl o 0,1%, londýnský FTSE 100 o 0,2% a DAX o 0,3%. V rámci jednotlivých titulů rostly akcie britského online prodejce potravin Ocado (+3,6%) po oznámení, že otevře svůj první „mini“ robotický sklad na začátku roku 2021 v Bristolu, což povede k úspoře nákladů a zrychlení dodávek.



V rámci pražské burzy dnes bude zkráceno obchodování do 14:30 kvůli aktualizaci obchodní platformy. Dále vyjde druhý odhad českého HDP za třetí kvartál.



Marek Dongres, analytik České spořitelny