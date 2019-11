Hongkongský klín mezi orlem a drakem

Zatímco server Politico cituje anonymní zdroj z Trumpovy administrativy hovořící o tom, že k dosažení dohody mezi USA a Čínou v rámci tzv. fáze jedna schází „milimetry“, americký prezident vrazil do vztahu obou mocností pomyslný klín. Ten má podobu zákona o ochraně lidských práv v Hongkongu, který podporuje tamní prodemokratické hnutí.

Není to ani týden, kdy Donald Trump prohlásil, že bez něj by Hongkong padl za 14 minut. Jediné, co tomu zabránilo, byla dle slov amerického prezidenta jeho dohoda s čínským protějškem Si Ťin-pchingem. Další vlna podpory prodemokratického hnutí přišla včera, kdy Trump podepsal zákon o ochraně lidských práv v Hongkongu.

Zákon umožňuje uvalit sankce na osoby, které lidská práva porušují mučením, svévolným zadržováním či vynucováním přiznání. Vedle toho ukládá americkému ministerstvu zahraničí povinnost každý rok přezkoumat autonomii Hongkongu. Společně s tím byl podepsán ještě jeden zákon zakazující prodej zbraní a munice, jež se používá pro potlačování demonstrantů, hongkongské policii. To vše, jak Trump uvedl, „z úcty k prezidentu Si Ťin-pchingovi, Číně a lidu Hongkongu v naději, že vůdci a zástupci Číny a Hongkongu dokážou pokojně řešit své rozpory tak, aby zajistili dlouhodobý mír a prosperitu pro všechny“.

Čínská reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Jak Čína, tak i hongkongská vláda označily zákon za zbytečný a neoprávněný, přičemž USA byly obviněny ze zasahování do vnitřních záležitostí, z porušování mezinárodního práva a narušování bilaterálních vztahů s Čínou. Zároveň padly první čínské výhrůžky ohledně odvetných opatření. Dle vyjádření čínského ministerstva zahraničí si USA, pokud budou ve svém jednání pokračovat, ponesou veškeré následky. Americká snaha zasahovat do hongkongských záležitostí je tak dle úřadu odsouzena k selhání.

Zatímco finanční svět čeká na rozuzlení obchodních svárů mezi USA a Čínou, které, jak poslední komentáře z obou stran naznačily, by nemuselo být až tak daleko, hongkongský zákon by mohl představovat potenciální překážku. Byť nikdy nebyl explicitně zmíněn možný přesah zákona do obchodních záležitostí, vyjednávání v rámci tzv. fáze jedna se jako prostor pro případná čínská protiopatření nabízí jako první (i když některé komentáře tento scénář nepřipouští).

A trhy si to uvědomují. Asijské akcie se obchodují v mínusu, futures evropských pak naznačují otevření rovněž poklesem. U asijských i evropských dluhopisů pozorujeme pokles výnosů, tedy nárůst cen, což se týká i dalších bezpečných přístavů, jako je zlato či stříbro. V případě devizových trhů registrujeme minimální pohyby, k čemuž přispěje absence amerických obchodníků. V USA se dnes totiž neobchoduje z důvodu státní svátku (Den díkůvzdání).

Zítra se sice část amerických obchodníků na trhy vrátí, avšak obchodování bude zkrácené. Úplné vyznění dopadů americko-čínského sváru se tak zřejmě dočkáme až v pondělí, přičemž na optimismus příliš nesázíme. Jedinou možností zkrocení pesimistické nálady by mohlo být oznámení o obchodní dohodě mezi USA a Čínou, avšak k sázce na to nám dostupné informace v tuto chvíli nestačí.

Závěr týdne se tak z důvodu absence americké strany ponese ve znamení nižší likvidity a zobchodovaných objemů. Možnou výjimkou budou měny Latinské Ameriky, které si již včera prošly silný výplachem. Tři nejvíce obchodované měny regionu – kolumbijské, chilské peso a brazilský real – si dokonce sáhly na nová historická minima. Měny jihoamerického regionu sráží zejména společenské nepokoje, které se na trzích přelévají dále.

Koruna pod tlakem

Kurz koruny včera oslabil jak vůči euru, tak i dolaru. Za ztrátami vůči zeleným bankovkám stojí relativně slušná americká data posouvající eurodolar k nižším hodnotám. To ovlivnilo i zbytek regionu, který si také připsal lehké ztráty.

Částečně mohl domácí měnu ovlivnit i komentář guvernéra ČNB, který se opět vyslovil pro stabilitu úrokových sazeb. Takový je i náš základní scénář, na který navíc navazuje vidina, napojená na vnější i vnitřní rizika, o něco slabší domácí měny ve zbytku roku.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1007 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 98,32 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,0970 do 1,1047 EURUSD.*

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,53 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,47 až 25,55 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 23,09 až 23,25 USDCZK.*

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

