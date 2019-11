Americká data naznačí zpomalování spotřeby i investic (Ranní zpráva z finančního trhu)

Kalendář událostí v eurozóně je dnes skoro prázdný, a tak na sebe celou pozornost strhne Amerika. Druhé čtení HDP za Q3 zřejmě žádné překvapení nepřinese. Osobní výdaje Američanů ukáží, že spotřeba ubírá na tempu. Svými výsledky neoslní ani objednávky zboží dlouhodobé spotřeby. Ty naznačí, že firemní investice zůstávají slabé. Regionální data z trhu práce opět potvrdí nedostatek volné pracovní síly.

Růst HDP v USA bude potvrzen na již zveřejněné úrovni

Růst amerického HDP za Q3 19 bude zřejmě potvrzen na úrovni 1,9 %. Jednotlivé složky mohou být sice mírně revidovány, ale ne tolik, aby změnily náš pohled na zpomalení růstu HDP v Q4 19. Ten vidíme pouze na úrovni 1,0-1,5 %. Výrazné zpomalení očekáváme u spotřeby domácností. Na to dnes poukáže i říjnová osobní spotřeba Američanů. Ta v reálném vyjádření pravděpodobně mírně poklesne. Reálné spotřebitelské výdaje tak podle našeho odhadu v Q4 19 dosáhnou jen 1,5-2,0 %, což je o jeden procentní bod méně, než v Q3 19. To je i důvod proč v Q4 19 očekáváme nižší růst HDP. Zveřejněny dnes budou i objednávky zboží dlouhodobé spotřeby. Ty v říjnu propadnou o 0,9 % m/m. Za poklesem bude stát především vývoj v automobilovém průmyslu a dopravním sektoru. To indikuje, že firemní investice zatím zůstávají slabé. Bez vlivu dopravních prostředků by říjnové objednávky zůstaly beze změny.

Na eurodolaru mrtvá zóna

Obchodování na eurodolarovém trhu bylo včera mimořádně poklidné. Společná evropská měna se po celý den pohybovala v úzkém pásmu 1,101-1,102 USD. Mnoho impulzů jí nedodala ani data zveřejněná odpoledne ve Spojených státech, která za očekáváními zaostala. Dnes ráno euro vůči dolaru otevírá na 1,101 USD/EUR.

Regionální trh práce zůstává utažený

V regionu budou zveřejněna pouze data z maďarského a polského trhu práce. V obou zemích se míra nezaměstnanosti stále drží poblíž historických minim. V Maďarsku dosáhla nezaměstnanost svého dna na úrovni 3,3 % v červnu letošního roku. Podle prognózy maďarské centrální banky se poblíž těchto hodnot bude držet i v následujících dvou letech.

Koruna přilepená u hladiny 25,50 CZK/EUR

Pohyby kurzu domácí měny byly v průběhu úterního obchodování minimální. Koruna se vůči euru držela těsně u hladiny 25,50 CZK/EUR. Žádná zajímavější data zveřejněna nebyla, přičemž významnější impulzy tentokrát nepřišly ani z vnějšího prostředí. Trochu rušněji bylo v Maďarsku, kde forint oslabil na historicky nejslabší úroveň 336,9 HUF/EUR. V odpoledních hodinách však své ztráty zkorigoval a ve srovnání s předchozím dnem skončil o 0,1 % silnější. Polský zlotý zůstal beze změny na úrovni 4,300 PLN/EUR.