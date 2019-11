Padající loonie optimismus, rostoucí kiwi naděje

Optimismus ohledně vývoje kanadského dolaru patřil dlouho dobu mezi vůbec nejintenzivnější v rámci skupiny měn G10. V posledních týdnech je však patrné, že ono pozitivní naladění ochabuje. Tzv. loonie sice stále patří mezi jedinou měnu s čistou long pozicí vůči dolaru, převaha těchto sázek však oslabuje.

Poslední report CFTC, pozor, zveřejňován se zpožděním, k úterý 19. listopadu ukázal další pokles čistých dlouhých pozic u kanadského dolaru, a to o 13 tisíc. Můžeme říci, že na USDCAD se z delšího pohledu podepisuje nejen nejistota spojená s obchodními spory, včetně zdržování dohody USMCA, ale zejména některé domácí fundamenty, kde v rámci aktuálního měsíce byly nejzvučnější ty z trhu práce.

Na začátku listopadu k padajícímu optimismu přispěla sama kanadská centrální banka. Ta sice ponechala hlavní úrokovou sazbu beze změny, naznačila však zvýšená rizika ekonomického výhledu (zmíněn byl pokles produktu pod jeho potenciální úroveň ve druhé polovině roku a kontrakce podnikových investic a exportu). Úroveň spotřeby kanadských domácností a vládních výdajů by sice měla dále podporovat ekonomickou aktivitu, vedle toho ale působí výrazná vnější rizika spojená zejména s obchodními spory.

Výsledkem toho, ve spojení s propadem čisté tvorby nových pracovních míst, přičemž trh čekal jejich nárůst, jsou zvýšené sázky na snížení kanadských úrokových sazeb. Podle dat agentury Bloomberg, uvažujeme-li datum 19. listopadu, ke kterému byl poslední report CFTC zveřejněn, dosahovala pravděpodobnost úrokového cutu na prosincovém zasedání bezmála 26 %. Pro leden 2020 pak něco málo přes 33 %.

Za poslední týden se ale tyto sázky dočkaly revize. Platí to zejména pro prosincový termín, kdy pravděpodobnost snížení sazeb klesla na 8,7 % (pro leden 2020 pak na 27,5 %). K tomu mohla přispět nejen data, jako oproti predikci trhu o něco slabší propad zpracovatelských prodejů, inflace potvrzená téměř na cíli či rovněž oproti tržnímu odhadu o něco slabší propad maloobchodních prodejů, a bez aut dokonce nárůst. Vedle toho se mohl projevit i o něco lepší sentiment globálních trhů ohledně obchodních sporů.

Celkově to tak vypadá, že by se Bank of Canada měla v prosinci držet stability úrokových sazeb, avšak stále s výhledem nakloněným směrem k možném zpomalení ekonomiky, zejména z titulu vnějších rizik. Proto a především vzhledem k předchozím „excesivním“ sázkám na long kanadského dolaru by mohlo v dalším týdnu, tj. k dnešnímu dni, dojít k dalšímu osekání dlouhých pozic u CAD.

Zatímco kanadský optimismus slábne, u novozélandského dolaru pozorujeme opak. Tzv. kiwi si od cca od poloviny listopadu připisuje vůči americkému dolaru zisky. Co se týče otevřených pozic, u NZD stále převažují čisté shorty, které však v posledních třech týdnech sice pomalu, ale jistě klesají.

Svou roli sehrála novozélandská centrální banka, která pro mnohé překvapivě ponechala sazby beze změny. Trh sice stále předpokládá, že by na (až) únorovém zasedání mohlo dojít na snížení sazeb (pravděpodobnost cca 30 %), kombinace pozitivnějšího sentimentu globálních trhů a nad očekávání lepší novozélandská data by mohla nahrát jejich pokračující stabilitě.

Řeč je například o inflaci očištěných maloobchodních prodejích, které ve třetím čtvrtletí zrychlily z 0,2 % na 1,6 % mezikvartálně. Klouzavý průměr za poslední čtyři kvartály naznačuje +1,1 %, včetně toho pozvolna rostoucí trend. Uvidíme.

Do únorového zasedání každopádně zbývá dost času, tudíž budeme u NZD sledovat, jak se budou vyvíjet nejen domácí fundamenty, ale i ty zahraniční, jelikož kiwi patří do skupiny procyklických měn. Podobně jako u kanadského dolaru bychom si ale vsadili na další změnu otevřených pozic, a to směrem k nižšímu počtu čistých shortů.

Trhy na pozadí (dalších) telefonátů

Zaměříme-li se na globální trhy, hlavní zprávou dnešního dne je, že mezi zástupci USA a Číny se uskutečnil telefonický hovor. Čínská strana reprezentovaná vicepremiérem Liuem a americká, kde figuroval obchodní zmocněnec Lighthizer a ministr financí Mnuchin, se údajně dohodly na další komunikaci. I přesto, že bližší detaily uvedeny nebyly, hlavním tématem by měly být problémy týkající se vyjednávání v rámci tzv. fáze jedna.

I přesto, že nejde o konkrétnější zprávu, mohla by přispět k lepší náladě trhu. Ostatně, asijské akcie mírně rostou, futures těch evropských jsou na tom stejně.

Koruna se včera krátce dostala až k 25,45 za euro, následně však zisky zkorigovala zpět k 25,50 EURCZK, kde se obchoduje i dnes ráno.

K posunu k o něco slabším hodnotám patrně přispěl komentář guvernéra ČNB Runsoka. Ten uvedl, že v prosinci očekává stejnou debatu jako na posledním zasedání, tedy rozhodování mezi stabilitou sazeb a jejich zvýšením. On sám preferuje první variantu, alespoň za předpokladu, že se v domácí ekonomice nepřihodí nic dramatického.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1016 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 98,30 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,0973 do 1,1040 EURUSD.*

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,51 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,43 až 25,52 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 23,07 až 23,22 USDCZK.*

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.