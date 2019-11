Ranní komentář: Čína zvýší tresty za porušování práv duševního vlastnictví, indexy mírně rostou

Minulý týden na finanční trhy větší změny nepřinesl. Akciové indexy mírně ztrácely, i když si dál drží své vysoké ocenění a řada z nich zůstává na dosah historického maxima. Na FX se dařilo hlavně dolaru, který dál těží z postupného zmírňování výhledu pro další snižování amerických úrokových sazeb.

Klíčovým tématem ale zůstává Čína, která se připomněla i dnes ráno poté, co se objevily zprávy, že by země mohla uplatňovat větší tresty za porušování práv duševního vlastnictví. To je dobrá zpráva hlavně pro osud dalších jednání s USA, pro které je téma duševního vlastnictví jedním z klíčových. Indexy tak dnes ráno mírně rostou a týden zdá se začíná na lehce pozitivní vlně.

Dnešní fundamenty: