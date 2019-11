Závod o největší mining farmu, bude Bitmain překonán?

Před několika týdny jsme informovali o Bitmainu, který otevíral první část jejich těžařského komplexu. Ten by podle jejich plánů měl být jasně největším na celém světě se svou budoucí kapacitou přes 300 MW. To se ale nedávno změnilo, kdy konkurence nenechává nic náhodě a Bitmainu se snaží toto prvenství vyfouknout.

Konkrétně se jedná o německou společnost Northern Bitcoin, která je známá např. svými těžebními operacemi v Norsku, kde k těžbě využívají primárně obnovitelnou energii. Jak se ale v krypto světě oproti Bitmainu méně známá společnost dostala k plánu na největší mining farmu na světě?

Podle pár dní starého oficiálního prohlášení totiž proběhla fúze s vývojářem datových center Whinstone US. Tato společnost se mimo jiné zaměřuje i na těžbu bitcoinu, kdy už před tímto dealem vlastnili bitcoinovou farmu v Lousianě a pracovali na dalších farmách v Nizozemsku a Švédsku.





Růst akcií o 42 % v jeden den

Jako součást dealu Northern Bitcoin vydal dalších 3 720 750 akcií pro původní akcionáře Whinstone US. Na celou fúzi pak zareagoval i trh, kdy akcie Northern Bitcoin (ETR: NB2) vzrostly o celých 42 % za jeden jediný den, tedy s cenou až na 23.60 EUR. To hodnotu společnosti staví na přibližně 180 000 000 EUR.

To je zajímavé i v kontextu toho, kolik by jejich nové mining farmy měly stát. Podle prohlášení od zastupitelů Whinstone by celý nový projekt měl vyjít na přibližně 150 000 000 USD. Za takové peníze chtějí pokrýt pozemek velký přes 100 akrů v Texasu a dosáhnout kapacity až 1 gigawattu.

Jak se bude postupovat?

První fáze konstrukce by měla být hotova už v prvním kvartálu příštího roku, kdy očekávají kapacitu přibližně 300 megawattů. Celý komplex by potom měl být hotov do konce roku 2020, kdy nejpravděpodobnější bude finišování ve čtvrtém kvartálu.

Mimo jiné slibují společnosti to, že už mají zajištěny první klienty, kdy mezi ty první se mají řadit i dvě veřejně obchodovatelné společnosti, jejichž jména však zatím nebyla odtajněna. Dále by však výkon z jejich center měl být využíván i k věcem jako video renderingu či aplikacím umělé inteligence.

Další podobnosti s Bitmainem

Další zajímavostí je i to, že se svým konkurentem, Bitmainem, budou mimo podobné lokality sdílet stejného pronajimatele pozemku, na kterém budou jejich centra stát. I v případě Northern Bitcoinu se bude jednat o společnost Alcoa.