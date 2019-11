Investujte chytře a získejte výnos až 6 % p.a.

Co to znamená, když se řekne investovat chytře? Investovat chytře znamená investovat se zajímavým výnosem, který překoná inflaci a zároveň s nízkou mírou rizika. Chytrý investor si vybírá investice, které jsou zajištěné, protože zajištění mu poskytuje ochranu pro případ, když by projekt či prvotní záměr, do něhož investuje, nebyl úspěšný. Chytrý investor si zároveň také vybírá investice, které nabízí pravidelnou výplatu výnosů, protože při častější výplatě výnosů je možné získané výnosy reinvestovat a získat tak ještě vyšší výnos. V neposlední řadě chytrý investor diversifikuje své portfolio, tzn. nevkládá všechna vejce do jednoho košíku, ale rozdělí své peníze do více projektů. A konečně také chytrý investor investuje do aktiv, která jsou likvidní, a své peníze svěřuje pouze subjektům, které jej o značnou část výnosu nepřipraví kvůli vysokým poplatkům za zřízení a správu investice.

Investoři dnes mají širokou škálu možností, do čeho investovat. Přesto investic, které by splňovaly všechny výše uvedené požadavky, není mnoho. Takové investice nabízí například společnost RONDA INVEST, která umožňuje svým investorům získat výnos až 6 % p.a. prostřednictvím investic do zajištěných podnikatelských úvěrů.

RONDA INVEST a.s. je dceřinou společností mateřské společnosti RONDA HOLDING a.s., kde 85 % akcií vlastní podnikatelská skupina Alphaduct, a.s. podnikatele Vladimíra Komára a 15% podíl akcií patří podnikateli Gabrielu Kovácsovi, majiteli společností Citfin – Finanční trhy, a.s. a Citfin, spořitelní družstvo. Do skupiny Alphaduct, a.s. patří kromě jiného i známé značky Dermacol (přední producent kvalitní české kosmetiky), Krondorf (producent luxusní přírodní vody z Doupovských hor) nebo Axigon (provozovatel firemní nákupní aliance sdružující přes 10 000 firem). Členem skupiny je také sesterská společnost RONDA FINANCE a.s., která je držitelem povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu ze strany České národní banky.

Jak již bylo naznačeno výše, RONDA INVEST se zaměřuje na poskytování zajištěných úvěrů podnikatelským subjektům na území České republiky, přičemž se specializuje především na financování realit. Často se jedná o nákupy, rekonstrukce či výstavby nemovitostí za účelem následného prodeje nebo pronájmu. Každého žadatele o úvěr si RONDA INVEST pečlivě prověřuje, vyhodnocuje jeho podnikatelský záměr a schopnost splácet úvěr. „Přesto, že jsme nebankovním subjektem, máme tým lidí s bohatými zkušenostmi z bankovního sektoru, kteří dělají svou práci s nadšením. Od ostatních P2B (peer-to-business) platforem se však odlišujeme zejména tím, že všechny úvěry, do nichž je možné investovat, jsou zajištěny bonitními nemovitostmi v lukrativních lokalitách. Většinou se jedná o rezidenční nemovitosti v Praze a středních Čechách, kde je po bytech i rodinných domech vysoká poptávka a nemovitosti jsou tedy vysoce likvidní. Pro investora to znamená nízkou míru rizika, neboť v případě problémů úvěrového klienta se splácením se nemovitost prodá a z výtěžku se uspokojí investoři. Zároveň nabízíme našim investorům atraktivní výnos, který na rozdíl od spořicích účtů a termínovaných vkladů v bankách s přehledem překoná inflaci. Dále si zakládáme na férovosti a s klienty budujeme dlouhodobý vztah založený na vzájemné důvěře. To jsou základní kameny, na nichž stavíme,“ říká Marek Košecký, ředitel RONDA INVEST a.s.

Důležité je také zdůraznit, že úvěry jsou poskytovány maximálně do výše 70 % hodnoty zajištění (také jako LTV – loan to value). Zbývajících 30 % hodnoty nemovitosti tak představuje polštář pro případné cenové výkyvy na trhu nemovitostí. Investoři u produktu oceňují také, že výnosy jsou vypláceny na jejich účet každý měsíc. RONDA INVEST svým investorům umožňuje a zároveň také doporučuje si vytvořit portfolio, tzn. investovat do více úvěrů a ještě více tak eliminovat podstupované riziko. Investovat je možné ONLINE přímo na webových stránkách www.rondainvest.cz již od 10 tisíc Kč, přičemž investice s sebou nenese žádné vstupní ani pravidelné paušální poplatky. Investorům, kteří se dostanou do situace, kdy potřebují své peníze zpět, umožňuje RONDA INVEST prodej investice na sekundárním trhu.

Na závěr malá ukázka jednoho z úvěrů, do něhož je možné investovat:

Financování dostavby 5 rodinných domů v lokalitě Praha – Kolovraty (jeden z domů je na fotografii výše)

Aktuální stav: 3 rodinné domy prodány, samostatná parcela prodána

Výnos pro investora: 5,525 % p.a.

Minimální výše investice: 10.000 Kč

Splatnost: 30.6.2020

Zajištění: Zástavní právo ke zbývajícím 2 rodinným domům v Praze – Kolovratech

LTV: 63 %

Pro více informací neváhejte navštívit stránky https://www.rondainvest.cz/investovani, kde najdete další podrobnosti k výše uvedené investici, ale i řadě dalších. Anebo zavolejte na bezplatnou linku 800 023 099, případně navštivte pobočku na adrese Olivova 4, Praha 1 v administrativním centru Bredovský dvůr.