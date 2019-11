Co by mohlo oslabit korunu?

Absence domácích dat, nízká likvidita, relativně pozitivní nálada na globálních trzích, a především stále živá víra v možnost zvýšení sazeb České národní banky. To jsou hlavní faktory stojící za (krátkodobým) posílením koruny pod hranici 25,50 za euro v tomto týdnu. Neusněme ale na vavřínech. Nad kurzem domácí měny se vznáší rizika, která se dají ve zbytku roku i celkem dobře načasovat.

Rizika můžeme jako vždy rozdělit na vnější a vnitřní. Mezi externí hrozby stále patří možnost eskalace obchodních sporů mezi USA a Čínou. Poslední spekulace upozorňují, že by americko-čínské obchodní dohody v rámci tzv. fáze jedna nemuselo být letos vůbec dosaženo (i přesto, že Číňané dle serveru WSJ pozvali americké vyjednavače k dalšímu jednání). Přičteme-li k tomu fakt, že by k 15. prosinci měla být uvalena dodatečná americká cla na čínský dovoz v hodnotě 156 miliard dolarů (včerejší spekulace o prodloužení za tento termín je stále jen spekulace) a situaci kolem Hongkongu, máme tu výhled silně nervózního závěru roku, který by kurz koruny pravděpodobně neminul.

Ale není to jen obchodní spor mezi USA a Čínou. Ve hře je i Evropská unie, konkrétně cla na automobily a související komponenty. Donald Trump toto téma před půl rokem posunul, avšak doslova zaspal termín konce prodloužení spadající na polovinu listopadu. Právní názory citované agenturou Reuters sice tvrdí, že vinou tohoto zaspání nebude moci americký prezident řešit téma v souvislosti s národní bezpečností, neznamená to však, že ho řešit nebude vůbec. Právě naopak. Dle serveru Politico se na tom už dokonce pracuje.

Data naznačují, že se Spojeným státům daří snižovat obchodní deficit s Čínou. Jeho pokles přispívající k nižšímu deficitu amerického běžného účtu je ale kompenzován vyšším dovozem odjinud. Zejména se jedná o některé asijské státy, například o Vietnam, který Číně slouží jako „přestupová země“, dále pak o Mexiko a právě EU. Navíc sám Trump již dříve uvedl, že obchodní vztah USA a EU je v některých ohledech mnohem horší než s Čínou.

Pro amerického prezidenta je tak v tuto chvíli sice nejdůležitější spor s Číňany, na vztah s EU ale rozhodně nezapomene. Své důvody si stoprocentně najde, jelikož jde o zdroj dalších politických bodů. Otázkou bude načasování, zdali vše stihne ještě letos nebo až v příštím roce. Hrozba amerických cel na evropská auta bude každopádně negativní zpráva nejen pro euro, ale i pro korunu.

Dalším vnějším rizikem jsou britské předčasné volby naplánované na 12. prosince. Odhady výsledku favorizují výhru konzervativců, což je pro trhy dobrá zpráva. Otázkou zůstává, jak moc velkého náskoku dosáhnou. Pokud by nebyl dostatečně velký ke zformování většinové podpory vlády, a na to navazující schopnost parlamentní většinou ratifikovat dohodu s EU do britského práva, do hry by se opět vrátila brexitová nejistota, jak ji známe z dřívějška.

Tím se dostáváme na domácí půdu. Kombinace aktuální absence dat a nízká likvidita korunového trhu způsobila, že i jeden komentář člena bankovní rady ČNB, konkrétně Vojtěcha Bendy, vyvolal nárůst sazeb peněžního trhu přispívající k proražení hranice 25,50 za euro. Ze zmiňovaných sazeb je patrné, že část trhu stále pracuje s možností zvýšení úroků ČNB. My úrokový hike nečekáme, a to vinou působení protiinflačního evropského vývoje a obzvláště pak vnějších rizik zmíněných výše, navíc načasovaných na polovinu prosince, kdy bude ČNB letos naposledy zasedat. Naším preferovaným scénářem je úroková stabilita, která by ve výsledku mohla vyvolat zklamání části trhu, a tedy i oslabení koruny.

Vedle toho nesmíme zapomínat na sezónní efekt konce roku spojený s odvody bank do Rezolučního fondu (korunové forwardy jej už ostatně potvrzují). Nepředpokládáme, že by došlo na pohyby spotového kurzu jako v posledním týdnu roku 2017. Spíše se přikláníme k rozložení efektu do delšího období, jako tomu bylo loni. Oslabení koruny by - především v kombinaci s dalšími faktory - mohl každopádně podpořit.

Je tedy patrné, že nad výhledem kurzu koruny visí mnohá rizika. I proto se přikláníme k tomu, že aktuálním úrovním kolem 25,50 za euro by se domácí měna měla ve zbytku roku vzdálit. Směr je jasný - slabší hodnoty. Na dosažení hranice 26,00 za euro bychom si sice nevsadili, na posun směrem k pásmu 25,70 až 25,80 za euro už klidně ano.

Výhled pro dnešní den

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,52 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,46 až 25,56 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,90 až 23,12 USDCZK.*

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1064 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,94 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1063 do 1,1117 EURUSD.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

