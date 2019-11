Mankiw: Proč už nejsem republikán a co by měl dělat příští americký prezident

Známý americký ekonom a autor populárních učebnic ekonomie N. Gregory Mankiw před časem na svém blogu informoval, že se vzdal členství v republikánské straně. Nyní na stránkách The New York Times rozebírá důvody, které jej k tomuto kroku vedly, a následně politiku, které by se podle jeho názoru měl držet budoucí americký prezident.



Své členství ve straně ekonom podle svých slov ukončil zejména proto, že republikáni se stále více stávají stranou Donalda Trumpa a jeho politika pak naplňuje Mankiwovy nejhorší obavy. Vydal se totiž cestou obchodních válek, popírání změn klimatu, velkých rozpočtových deficitů, útoků na centrální banku, chaosu v Bílém domě a útoků na americké spojence v zahraničí. Republikáni v Kongresu se mu v tom pak v podstatě vůbec nesnaží bránit.





Mankiw píše, že nyní také může volit v demokratických primárkách. Demokraté podle něj stojí na křižovatce. „Populisté jako Bernie Sanders a Elizabeth Warren chtějí posun země daleko do oblasti státem kontrolovaného hospodářství a tím také nutí středopravicové voliče k tomu, aby se sebezapřením volili pana Trumpa ,“ píše k tomu ekonom. A dodává, co by podle něj měl ten správný kandidát na amerického prezidenta splňovat:Za prvé by se měl snažit o návrat k otevřenému a svobodnému obchodu. Současná vláda totiž staví na politice izolace, ale američtí prezidenti obvykle prosazovali volný obchod. Spojené státy mají podle Mankiwa oprávněné výhrady vůči Číně a zejména vůči tomu, jak nakládá s duševním vlastnictvím. Ale tyto problémy je podle něj nejlepší řešit na půdě Mezinárodní obchodní organizace a ne obchodní válkou. I proto, že ta poškozuje běžné Američany.Mankiw se také domnívá, že nová americká vláda by se měla snažit o tržní řešení problému klimatických změn. Ty představují „vážnou hrozbu“, na kterou je ale třeba reagovat tak, abychom se vyhnuli „těžkopádné vládní regulaci“. Řešením je uhlíková daň s tím, že vybrané peníze se použijí na uhlíkové dividendy . Nacenění uhlíkových emisí by totiž dalo všem tu správnou motivaci ke snížení uhlíkové stopy.Důležitá je také politika v oblasti zdravotní péče. Současný systém podle ekonoma má své chyby, ale pro většinu lidí funguje dobře a není důvod pro jeho radikální změnu tak, jak navrhují zmínění demokraté. A v neposlední řadě by nový americký prezident měl jít cestou „společných cílů a humanity“ namísto toho, aby polarizoval společnost a urážel ostatní.Mankiw se ale obává, že takovou kombinaci u demokratických kandidátů také nenalezne už proto, že řada z nich „démonizuje bohaté, jako kdyby byl úspěch něčím, za co je třeba se stydět“. Řada z těchto lidí je ve skutečnosti podnikavými inovátory, kteří zvyšují celkovou produktivitu a životní standard v celé ekonomice . „Naše problémy jsou společné a taková by měla být i řešení,“ uzavírá Mankiw.Zdroj: The New York Times