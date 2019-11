Proces IPO akcií Alibaby na burze v Hong Kongu probíhá z pohledu firmy samotné velice slibně. Vedení dnes oznámilo, že uzavře zhruba o půl dne dříve nabídkovou fázi pro institucionální investory, což naznačuje silný zájem o akcie firmy . Knihy se uzavřou ke 12.h ET. Alibaba celkem nabízí v rámci IPO 500 miliónů nových akcií plus 75 miliónů opcí. Z 500 miliónů akcií bude 12,5 miliónu rezervováno pro retailové investory s možností navýšení tohoto počtu až na 50 miliónů respektive 10% celé emise. Akcie pro retail budou stát minimálně kolem 24,01 USD za kus. Tato cena by i s případnými opcemi znamenala upsání cca 13,8 mld. USD Finální ceny IPO by měla být stanovena 20. listopadu hongkongského času. Obchodování s nvými akciemi by mělo začít 26. listopadu.