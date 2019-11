Volkswagen jmenoval nového šéfa Audi, Duesmanna z BMW, a oznámil investice do elektromobility

Skupina Volkswagen Group v pátek oznámila jmenování nového šéfa značky Audi. Postu se ujme Markus Duesmann, který dříve působil v BMW. Podle médií bude jeho úkolem dostat Audi do lepší konkurenční pozice vůči Daimleru a právě BMW. Management rovněž oznámil, že v příštích 5 letech zainvestuje 60 mld. EUR do elektromobility, hybridních vozů a digitalizace. Asi 33 mld. EUR z této sumy má směřovat přímo do elektromobility. Na konci prohlášení zmínil šéf skupiny Herbert Diess, že společnost bude také pracovat na zvýšení efektivity a snížení nákladů s ohledem na „zhoršující se ekonomickou situaci“.



