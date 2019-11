Týdenní přehled: Max hodnoty indexů S&P500 a Stoxx Europe; Výsledková sezóna v závěru - reportovalo téměř 90 % firem

• S&P 500 poprvé nad úrovní 3 100

• Stoxx Europe překonal hranici 400 bodů (naposledy duben 2015)

• Vyjednávání o obchodní válce se ubírá správným směrem

• Německá ekonomika se ve 3Q udržela v kladném teritoriu

• Eskalace protestů v Hong Kongu

• V pátek budou zveřejněny PMI v USA a eurozóně



Výhled

Asijské akciové indexy v červeném v reakci na eskalaci protestů na Hong Kongu. Americké futures v záporném teritoriu

S&P 500 – historické maximum

Hlavní americký index poprvé v historii pokořil hranici 3 100 bodů. S&P 500 posiluje již šestý týden v řadě. Jde tak o nejdelší růstovou šňůru od podzimu 2017. Tenkrát posiloval osm týdnů v řadě. Do rekordních výšin vyhnala nejznámější světový akciový benchmark uvolněná měnová politika, deeskalace tenzí v mezinárodním obchodě, uklidnění situace okolo vystoupení Spojeného království z Evropské unie a probíhající výsledková sezóna, která se zatím ukazuje jako úspěšná (průměrné překvapení na úrovni zisků ve výši 4,7%). Faktor, který akciovým trhům rovněž pomáhá je vysoký objem buybacků. Jen za 3Q dosáhl objemu $170 mld.

Stoxx Europe 600

Série pozitivních faktorů vyhnala panevropský index na nejvyšší úroveň od července 2015. Hlavní evropský akciový benchmark se tak nachází asi 2% pod historickým maximem z dubna 2015. Nepřetržitý šestitýdenní růst v řadě předvedl Stoxx Europe 600 naposledy na jaře 2018.

Hong Kong

Střety demonstrantů s policií se nadále vyostřují. Rostou obavy, aby do povstání nezasáhla čínská armáda. Investoři tak tento týden budou bedlivě sledovat nově příchozí zprávy. Silové řešení by mohlo přispět k dalšímu zhoršení vztahů mezi USA a Čínou, což by s sebou přineslo i ekonomické konsekvence. Minulý týden společnost Home Credit oznámila, že odkládá plánované IPO na příští rok. Navzdory protestům dnes většina čínských indexů otevírá do plusu, jde o umazávání předchozích ztrát.

PMI

V pátek dojde ke zveřejnění klíčového ukazatele PMI v eurozóně a USA . V EMU se očekává pokračování celoročního trendu: tj. výroba v pásmu kontrakce, zatímco služby by se měly udržet v pásmu expanze. V eurozóně analytici předpovídají mírné zlepšení oproti říjnovým hodnotám: výroba 46,4, služby 52,4, kompozitní 50,9. v USA by se měly obě hodnoty udržet pásmu v expanze: výroba 51,5, služby 51,2.



Výsledková sezóna

Reportovalo téměř 90% firem. Průměrné překvapení na úrovní zisků se blíží 5% a profit nad odhady reportovalo 79% firem. Na meziroční bázi vykazují firmy stále mírný pokles (okolo 1%). Výrazně rostly zisky zejména utilit (+10%) nebo firem z oblasti zdravotnictví (+8%). Hospodářské výsledky se naopak nejvíce propadly v sektoru oil and gas (-38%) a těžařskému sektoru (-19,4%).



Ohlédnutí



Index S&P 500 posílil minulý týden o 0,9%, což představuje šestitýdenní růstovou šňůru. Stoxx Europe 600 přidal 0,2 %. Jde rovněž o šestý růstový týden v řadě. Euro proti USD minulý týden posílilo o 0,3% na 1,102. Česká koruna minulý týden mírně depreciovala na EUR/CZK 25,58 z EUR/CZK 25,48. Proti dolaru koruna mírně oslabila na CZK/USD 23,14 před týdnem byla na CZK/USD 23,13.

Obchodní válka

Podle posledních komentářů představitelů americké administrativy by se již měl podpis dohody fáze jedna uskutečnit již v nejbližší době.

Německá ekonomika

Německá ekonomika expandovala ve 3Q tempem 0,1% a podařilo se jí tak vyhnout technické recesi – konsensuální odhad hovořil o poklesu o 0,1%. Robustní spotřeba domácností a odolný trh práce pomohly vykompenzovat zpomalující výrobu. Vzhledem ke skutečnosti, že se tempo růstu německého HDP udrželo v kladném teritoriu, se nyní jeví fiskální stimulus ze strany německé vlády jako méně pravděpodobný.

Brexit

Nigel Farage přislíbil postavit kandidáty Brexit party pouze do okrsků, které nyní ovládají labouristi. Tento krok znamená určitou úlevu pro Borise Johnsona, jelikož by měl zajistit, aby nedošlo ke štěpení hlasů v okrscích ovládaných konzervativci. Na druhou stranu pro markantní překreslení politické mapy potřebuje Johnson zvítězit i v některých labouristických okrscích.



Týdenní makrokalendář



Zdroj: CYRRUS, Bloomberg