Čína pokračuje v podpoře kryptoměn

16.11.2019 / Crypto Kingdom

V nejnovějších Perličkách týdne se jako obvykle dozvíš to nejdůležitější, co se na trhu i ve světě kryptoměn za poslední týden událo. Mimo to se podíváme i na novinky z webu Crypto Kingdom a pár z těch nejzajímavějších kryptoměn posledních 7 dní.

Čína a kryptoměny

V Číně pokračuje parádní sentiment okolo kryptoměn a jmenovitě stojí rozhodně za zmínku růst VeChainu a NEO. Konkrétně na VeChain a jeho novou platformu pro sledování supply chainu čínského čaje a spekulace okolo nového sledovacího systému vakcín se zaměřujeme i ve videu. Mimo to se na titulky čínských státních denníků dostal i samotný Bitcoin a některá známá jména začínají strašit ostatní státy, že pro ně bude těžké Čínu v oblasti blockchainu dohnat.

Jak vydělat na kryptoměnách?

Bakkt Custody

Bakkt ohlásil další all time highs na objemech kontraktů, ale mimo to oznámil jednu ještě snad zajímavější novinku. Tou je jejich Custody služba pro bitcoin, která získala licenci od New York Department of Financial Services, díky čemuž budou moci poskytovat své služby všem institucím.

Jak nakoupit bitcoin? To se dozvíš v našem návodu zde.