IIF: Globální zadlužení za 1H19 stouplo na 250 biliónů USD, 60% růstu připadlo na USA a Čínu

Podle reportu International Institute of Finance (IIF) globální zadlužení za první pololetí letošního roku stouplo v přepočtu o dalších 7,5 biliónu USD na výsledných 250,9 biliónu dolarů . IIF odhaduje, že do konce roku údaj překročí 255 biliónů USD . Před 20 lety se údaj pohyboval pod hranicí 100 biliónů USD Plných 60% růstu připadá na USA a Čínu. Zadlužení rozvíjejících se zemí dosáhlo rekordních 71,4 biliónu USD , což odpovídá 220% HDP těchto zemí.Za hlavní zdroj růstu zadlužení IIF jmenuje růst objemu vydávaných dluhopisů . Celkově se tento trh za poslední dekádu zvýšil z 87 biliónů dolarů v roce 2009 na současných cca 115 biliónů.Objem vládami emitovaných dluhopisů se také zvýšil. V roce 2009 na vládní dluhopisy připadal podíl 40% všech dluhopisů , v polovině 2019 to bylo 47%.O 70 biliónů dolarů narostlo během poslední dekády zadlužení vlád. U rozvinutých trhů to bylo ze 17 na 52 biliónů a u rozvíjejících se zemí pak z 20 na 30 biliónů.