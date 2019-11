Sombrero, grande tequila a snížení sazeb

Mexická centrální banka potřetí v řadě snížila úrokovou sazbu. Kurz pesa i přes tento krok a přes zhoršení ekonomického výhledu dnes ráno mírně posiluje jak vůči dolaru, tak i euru. Z dlouhodobějšího hlediska čekáme spíše opačný scénář, byť se například optikou reálných sazeb v rámci regionu může peso pro mnohé jevit jako „sexy“.

Snížení mexických úroků o 25 bazických bodů bylo trhem očekáváno. K rannímu posilování tamní měny tak zřejmě přispěl fakt, že ani tentokrát nebyly vyslyšeny hlasy některých centrálních bankéřů, konkrétně dvou z pěti, volající (podobně jako na předminulém zasedání) po cutu o 50 bazických bodů. Vedle toho mohly částečně přispět americké zprávy ohledně dohody USMCA, tomu bychom však přiřadili spíše vedlejší kolej.

Mexické úroky tak byly od začátku roku sníženy o 75 bazických bodů, tj. z 8,25 % na aktuálních 7,5 %. Společně s rozhodnutím o sazbách dnes centrální banka představila i zhoršený výhled růstu, a to pro letošní rok mezi 0,2 % a 0,7 %, pro ten další pak mezi 1,5 % a 2,5 %. Doprovodný komentář uvádí, že rizika prognózy zůstávají vzhledem k prostředí nejistoty nakloněná směrem dolů, proto je výhled ekonomické expanze horší, než jak bylo představeno v srpnu.

Mezi hlavní rizika, se kterými mexická centrální banka pracuje, patří nejen nejistota ohledně vztahů se Spojenými státy. Souběžně s tím byla uvedena i hrozba zhoršení ratingu státní naftařské společnosti Pemex, a nadto samotného mexického státního dluhu. Právě možnost zhoršení ratingu byla zmíněna jako oblast, na které je třeba, společně s dosažením nastavených fiskálních cílů, potřeba zapracovat. Podobně je tomu i v otázce právního státu, korupce a bezpečnosti, stojí ve vyjádření měnové autority s důrazem na přesah do ekonomické a zejména investiční důvěry.

Rozhodnutí ohledně snížení sazeb o tradičních 25 bazických bodů je v souladu nejen se zhoršeným výhledem, ale i politikou amerického Fedu, se kterým mexická centrální banka při pohledu na vývoj úrokového diferenciálu v posledních letech tak trochu „drží krok“. Pravděpodobnost toho, že by došlo na cut o 50 bodů, byla nízká například kvůli snaze nevyvolat excesivní volatilitu tamních aktiv, zejména pak kurzu pesa.

Mexické peso bylo naší sázkou v první polovině roku, především ve dvojici s eurem, kde kombinace nízké volatility a úrokového diferenciálu (nadto sehrála roli i cena ropy a pozitivní korelace s výkonem americké ekonomiky) byla ideální základnou pro strategii carry trade. Dnes jsme především vzhledem k rizikům výhledu mnohem opatrnější a sázíme na opačný scénář, tedy slabší peso obzvláště vůči dolaru.

Pravdou je, že existují argumenty, které by mohly nahrát o něco silnější mexické měně. Patří mezi ně snižující se deficit běžného účtu, resp. výhled jeho dalšího snížení, či stále vysoký úrokový diferenciál - reálné mexické sazby dosahují více než 3,8 % vzhledem k sazbám centrální banky a tržní predikci inflace (roční breakeven). Předpokládáme, že ale nakonec převáží rizika, v čele se slabým růstem, nad kterým stále visí otazník možné recese, a hrozbou zhoršení ratingu.

Očekáváme proto, že mexická centrální banka bude pokračovat se snižováním sazeb. Vzhledem k důrazu na nevyvolání výraznější volatility by však nemělo jít o kroky přesahující cuty o 25 bazických bodů, přičemž hned první by mohl přijít již v prosinci. Jejich dopady na měnový kurz budou záležet na predikci trhu. Pokud ten bude počítat s pokračujícím cyklem akomodace měnové politiky, výsledný vliv samotných kroků by měl spíše omezenější charakter.

Strop možného oslabení pesa – s přesahem do roku 2020, cca šest měsíců – bychom viděli kolem druhé nejslabší úrovně letošního roku dosahující 19,90 USDMXN. Tam se pohledem technické analýzy nachází i úroveň rezistence. Pravděpodobnost toho, že by během následujících šesti měsíců mělo dojít na překročení této hranice, dosahuje dle aktuálních výpočtů agentury Bloomberg rovných 41 %.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1023 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 98,18 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,0964 do 1,1030 EURUSD.*

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,61 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,50 až 25,61 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 23,17 až 23,32 USDCZK.*

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.